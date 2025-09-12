뉴스

경찰, 오늘부터 '혐중 시위' 명동 진입 제한

김보미 기자
작성 2025.09.12 16:54 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
경찰, 오늘부터 '혐중 시위' 명동 진입 제한
▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

경찰이 서울 명동 주한 중국대사관 인근에서 열려 온 '혐중 시위'의 명동 진입을 금지했습니다.

12일 경찰에 따르면 서울 남대문경찰서는 오늘(12일) 오후 7시 30분 중국대사관 인근에서 집회와 행진을 하겠다고 신고한 '민초결사대' 등에 명동 내로 진입하지 못하도록 제한 통고를 했습니다.

기존에는 명동 이면도로 내 집회를 허용하되 중국대사관 100ｍ 이내로 들어가는 부분을 최소화하도록 제한했었는데, 이날부터는 진입 자체를 금지하는 것입니다.

집회나 행진 과정에서 욕설, 폭행 등으로 외교 사절, 관광객 등과 불필요한 마찰을 유발하는 것을 금지하는 '마찰 유발 행위 금지' 등의 제한 통고도 함께 내렸습니다.

앞서 경찰은 이재명 대통령이 국무회의에서 혐중 시위를 "깽판"이라 비판하며 실효성 있는 대책을 주문한 다음 날인 10일 마찰 유발 행위 금지 제한 통고를 검토 중이라고 밝힌 바 있습니다.

명동 상권 업체들이 가입해 있는 명동관광특구협의회도 전날 남대문경찰서에 명동 내 시위를 제한해 달라는 공문을 보냈습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김보미 기자 사진
김보미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지