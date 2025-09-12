경찰, 오늘부터 '혐중 시위' 명동 진입 제한

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

경찰이 서울 명동 주한 중국대사관 인근에서 열려 온 '혐중 시위'의 명동 진입을 금지했습니다.12일 경찰에 따르면 서울 남대문경찰서는 오늘(12일) 오후 7시 30분 중국대사관 인근에서 집회와 행진을 하겠다고 신고한 '민초결사대' 등에 명동 내로 진입하지 못하도록 제한 통고를 했습니다.기존에는 명동 이면도로 내 집회를 허용하되 중국대사관 100ｍ 이내로 들어가는 부분을 최소화하도록 제한했었는데, 이날부터는 진입 자체를 금지하는 것입니다.집회나 행진 과정에서 욕설, 폭행 등으로 외교 사절, 관광객 등과 불필요한 마찰을 유발하는 것을 금지하는 '마찰 유발 행위 금지' 등의 제한 통고도 함께 내렸습니다.앞서 경찰은 이재명 대통령이 국무회의에서 혐중 시위를 "깽판"이라 비판하며 실효성 있는 대책을 주문한 다음 날인 10일 마찰 유발 행위 금지 제한 통고를 검토 중이라고 밝힌 바 있습니다.명동 상권 업체들이 가입해 있는 명동관광특구협의회도 전날 남대문경찰서에 명동 내 시위를 제한해 달라는 공문을 보냈습니다.(사진=연합뉴스)