반려견이 주인에게 영상 통화를 건다…영국 연구진 '동물 인터넷' 개발 중

▲ '도그 폰' 활용해 반려견과 영상통화

과학계에서 '개 전화기', '앵무새 터치스크린' 등 동물 의사소통에 혁신을 불러올 '동물 인터넷' 개발이 한창입니다.현지시간 11일 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 영국 글래스고대학 연구진은 앵무새, 원숭이, 고양이, 개 등 여러 동물을 대상으로 장거리 영상 및 음성 통화 실험을 해왔습니다.이 대학 '동물-컴퓨터 상호작용 그룹'을 이끄는 일리에나 히르스키-더글러스 교수는 집에 혼자 남은 동물이 주인에게 직접 연락할 수 있도록 하는 '도그 폰'(Dog Phone) 개발 연구를 시작했습니다.그의 반려견 '잭'이 움직임 감지 센서가 내장된 전자 공을 물고 흔들면 공의 움직임을 감지한 노트북 PC에서 영상 통화를 연결해 반려견 잭은 주인과 소통할 수 있습니다.견주도 이 시스템을 활용해 반려견에게 전화를 걸 수 있습니다.히르스키-더글러스 교수는 이날 리버풀에서 열린 '영국 과학 축제'에서 이런 연구 내용을 소개하며 "단순한 영상 통화를 넘어 동물들이 실제로 상호작용 할 수 있게 하는 것이 목표"라고 설명했습니다.아울러 "동물이 자신의 환경을 통제하는 방식을 근본적으로 재편하고, 사회적으로 연결될 획기적인 기회를 제공할 계획"이라고 밝혔습니다.연구진은 미국 노스이스턴대학과의 협력해 반려 앵무새 간의 장거리 소통 연구에도 나섰습니다.터치스크린을 통해 온라인에 접속한 다른 앵무새들과 연락할 수 있도록 했는데, 실험에 참여한 앵무새 26마리는 혀로 살짝 화면을 건드려 작동하도록 특별설계된 터치스크린 사용법을 배웠습니다.이들은 하루 최대 3시간씩 시스템을 사용했고, 각 통화는 최대 5분간 이어졌습니다.소통 내용은 털 고르기, 장난감 놀이, 발성 교환에 이르기까지 다양했습니다.데이터 분석 결과 대부분 앵무새는 좋아하는 친구가 따로 있다는 사실도 발견했습니다.앵무새의 인간 주인들은 새들이 사람하고만 교류할 때보다 온라인으로 다른 앵무새와 상호작용할 때 더 행복해 보였다고 전했습니다.히르스키-더글러스 교수는 "오늘날 반려동물이나 동물원 동물의 기본적인 필요 사항을 다양한 방식으로 충족하지만, 이들의 인지 능력을 더 활용하고 사회적 욕구를 충족할 더 큰 기회는 놓치고 있다"고 말했습니다.이어 "미래 '동물 인터넷'을 통해 완전히 다른 세상을 상상할 수 있다"며 "집에서도 동물이 전 세계 동물들과 우정을 쌓는 모습을 볼 수 있을 것"이라고 기대했습니다.(사진=일리에나 히르스키-더글러스 교수 홈페이지 캡처, 연합뉴스)