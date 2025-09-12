우르르 들이닥쳐…명품·귀금속 싹쓸이 "또?"

<오! 클릭> 마지막 검색어는 '명품 매장 습격한 떼강도'입니다.



검은색 픽업트럭이 후진하며 매장 대형 창문을 깼습니다.



검은 옷을 입은 사람들이 깨진 창문을 통해 건물 안으로 들어가는데요.



안에 있던 명품 가방과 옷, 귀금속을 갖고 나와 밖에서 대기 중이던 차를 타고 달아납니다.



한 두명이 아닌데요.



이들은 요즘 미국 시카고 지역을 공포에 떨게 만드는 떼강도들입니다.



신고를 받고 출동한 경찰과 추격전이 벌어졌고 경찰은 이 과정에서 용의자 2명을 붙잡았습니다.



또 이들이 타고 있던 차량 한대는 지나가던 차량과 충돌하면서 차 안에 있던 무고한 시민 1명이 숨졌는데요.



경찰은 계속 수사를 진행하고 있으며 남은 용의자들을 추적 중이라고 밝혔습니다.



일주일 전에도 대낮에 얼마 떨어지지 않은 명품 시계 매장에서도 비슷한 사건이 발생했다고 하네요.



영상을 본 누리꾼들은 "무법천지가 이런 거구나" "이런 일이 너무 자주 일어난다" "치안 불안 심각하네, 어떻게 사냐" "집단 난동이 일상이 된 듯한 미국' 등의 반응을 보였습니다.



(화면출처 : WLS, Viewer Video)