아이들 먹는 급식인데…유충이? "충격"

<오! 클릭> 두 번째 검색어는 '어린이집 급식에 유충이 '둥둥''입니다.



최근 온라인을 발칵 뒤집은 경기도 한 어린이집의 식판 사진입니다.



쌀밥 옆에는 부드러워 목으로 술술 넘기기 좋은 누룽지가 가득 담겨 있는데요.



그런데 자세히 보니, 누룽지 위에 유충 여러 마리가 둥둥 떠 있습니다.



학생 부모에게 보여주는 '어린이집 알림장'에 올라온 사진이라는데요.



사연이 알려지자 자신을 방역업체 관계자라고 밝힌 한 누리꾼은 사진 속 벌레가 화랑곡나방의 유충으로 보인다고 말했습니다.



평소 주방의 쌀 관리 미흡으로 화랑곡나방이 발생했거나 누룽지 입고 당시 이미 화랑곡나방에 오염된 상태에서 조리된 것으로 보인다고 지적했습니다.



논란이 커지자 식품의약품안전처가 해당 어린이집의 쌀 보관 상태와 식재료 유통기한 등을 점검하고, 해당 시청은 조사 결과에 따른 행정처분을 검토 중인 것으로 전해졌습니다.



누리꾼들은 "자기 애가 먹는다고 생각하면 이렇게 못 하지" "속이 울렁거리네, 단백질 부족할까 봐 넣었나" "도대체 점검을 어떻게 했나?" 등의 반응을 보였습니다.



