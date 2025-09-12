일본 여자배구 4강 이끈 시마무라, 여자부 아시아 쿼터 막차 입국

▲ 9월 12일 여자부 아시아 쿼터 선수 중 마지막으로 입국한 페퍼저축은행의 시마무라

여자 프로배구 페퍼저축은행의 새 아시아 쿼터 선수인 일본인 미들 블로커 시마무라 하루요가 막차로 선수단에 가세했습니다.시마무라는 오늘(12일) 김포공항을 통해 입국한 뒤 곧바로 광주로 이동해 선수단에 합류했습니다.시마무라는 지난 7일 태국 방콕에서 열린 2025 국제배구연맹(FIVB) 세계선수권대회 3-4위전을 마치고 일본에서 잠시 휴식을 취한 뒤 5일 만에 입국했습니다.여자부 아시아 쿼터 선수로는 태국 대표팀에서 뛴 뒤 지난 8일 한국도로공사 선수단에 합류한 타나차 쑥솟(등록명 타나차)에 이어 마지막 합류 선수입니다.시마무라는 일본 여자대표팀 중앙을 책임지며 일본이 세계선수권 준결승에 오르는 데 앞장섰습니다.지난 달 29일 태국과 대회 16강에선 아웃사이드 히터 이시카와 마유(14점)에 이은 두 번째 많은 12점을 사냥하며 3대 0 완승과 함께 8강 진출을 이끌었습니다.시마무라는 지난 3일 네덜란드와 8강에서 9점을 뽑으며 세트 점수 3대 2 역전승에 힘을 보탰고, 세트 점수 3대 1로 진 6일 튀르키예와 준결승에선 8득점을 기록했습니다.페퍼저축은행은 시마무라가 합류함에 따라 외국인 거포 조이 웨더링턴(등록명 조이)을 포함해 '완전체'로 오는 21일부터 28일까지 전남 여수 진남체육관에서 열리는 한국배구연맹(KOVO)컵 대회에 나설 수 있게 됐습니다.시마무라는 페퍼저축은행이 아시아 쿼터 드래프트 때 전체 1순위로 지명했던 스테파니 와일러(호주)가 아킬레스건 부상으로 다시 수술대 위에 오르면서 대체 선수로 영입됐습니다.2016 리우데자네이루 올림픽과 2020 도쿄 올림픽에 일본 대표로 출전했던 33세의 베테랑이어서 페퍼저축은행의 중앙에서 블로킹과 공격 등 다양한 플레이를 해줄 것이라는 기대를 모읍니다.(사진=페퍼저축은행 제공, 연합뉴스)