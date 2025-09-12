뉴스

'헤지펀드 대부' 달리오 "부채 많은 미 경제, 금이 방패 될지도"

작성 2025.09.12
세계 최대 헤지펀드 '브리지워터 어소시에이츠' 설립자인 레이 달리오가 미국 경제를 심장병 위험이 있는 환자에 비유하며 금(金)이 투자자들에게 방패막이될 수 있다고 말했다고 로이터 통신이 보도했습니다.

달리오는 현지시간 11일 아랍에미리트(UAE)에서 열린 '아부다비 파이낸스 위크'의 출범 행사에서 금이 부채로 과부하가 걸린 불건전한 시장으로부터 투자자들을 보호할 수단이 될 수 있다고 말했습니다.

그는 미국이 부채 이자를 갚기 위해 더 많이 지출하면 이는 다른 지출을 쥐어짜게 되고 인체의 순환계(혈관)에 플라크처럼 쌓이게 된다고 비유했습니다.

달리오는 "의사라면 심장마비를 경고할 것"이라며 잘 분산된 포트폴리오라면 금의 비중이 10∼15%는 돼야 한다고 조언했습니다.

그러면서 세계가 빚으로 가득 차 있고 지정학적 긴장이 고조되는 상황에서 투자자들은 어떻게 중립적 포트폴리오를 구축할지를 생각할 때 "누구의 돈을 갖고 있는가"란 질문을 던져야 한다고 강조했습니다.

달리오가 언급한 '누구의 돈이냐'란 물음은 궁극적으로 미국 정부나 기업들이 갚아야 할 부채인 국채나 회사채, 기업의 실적에 따라 가치가 변하는 주식 등의 자산과 달리 금은 소유자가 실물을 직접 소유한다는 차이점을 따져봐야 한다는 뜻으로 풀이됩니다.

