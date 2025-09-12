뉴스

우원식 의장, 미 의회에 서한…"한국 기업·국민 권익 부당 침해 없어야"

박하정 기자
작성 2025.09.12 15:28 조회수
우원식 의장, 미 의회에 서한…"한국 기업·국민 권익 부당 침해 없어야"
▲ 우원식 국회의장이 지난 8일 서울 여의도 국회에서 열린 '국회개혁 자문위원회' 위촉식 및 1차 회의에서 국기에 대한 경례를 하고 있다.

우원식 국회의장이 미 연방의회 상·하원 의장 등에게 서한을 보내, 미 조지아주에서 생긴 우리 국민 구금 사태 이후 한국 전문인력 대상 비자 쿼터 신설 등을 요구할 예정입니다.

우 의장은 서한에서 "미국의 최대 투자국이자 미국 내 일자리 창출 기여 국가로서, 한국 기업의 경제 활동과 우리 국민의 권익이 부당하게 침해되는 일은 결코 없어야 한다"고 밝혔습니다.

그러면서 "우리 국민이 존엄성을 유지하며 공정하게 대우받을 수 있도록 의장님의 각별한 관심을 부탁드린다"고도 덧붙였습니다.

우 의장은 이어 "이번 사건으로 우리 기업들의 대미 투자수요 위축, 인적 교류 감소 등 한미동맹에 부정적 영향을 미칠 수 있는 국민감정이 조성되고 있다는 점이 매우 우려된다"고도 전했습니다.

"이번 사건의 근본적인 원인 중 하나는 한국 기업이 미국 현지 공장 건설을 위해 필요한 숙련 전문인력을 파견할 때 적절한 비자 제도가 완비되지 않았기 때문"이라면서 한국인 전문인력을 위한 비자 쿼터 신설 등의 검토도 요청했습니다.

J.D 밴스 부통령 겸 상원의장, 마이크 존슨 하원의장 등에 보내는 이 서한은 이르면 오늘 발송됩니다.

(사진=연합뉴스)
