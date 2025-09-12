'불법 촬영' 황의조, 징역형 집행유예 확정…상고 포기

▲ 축구선수 황의조가 지난 9월 4일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2심 선고재판에서 징역형 집행유예 선고를 받고 법원을 나서고 있다.

불법 촬영 혐의로 1심에 이어 2심에서도 징역형 집행유예를 선고받은 축구선수 황의조 씨가 상고를 포기하면서 형이 확정됐습니다.황 씨 측과 검찰 모두 7일인 상고 기한인 어제(11일)까지 상고장을 내지 않아, 지난 4일 항소심이 판결한 징역 1년에 집행유예 2년형이 확정된 겁니다.앞서 서울중앙지법 형사항소1-3부(부장판사 조정래 진현지 안희길)는 성폭력특례법상 카메라 등 이용 촬영 혐의를 받는 황 씨에게 1심과 마찬가지로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했습니다.재판부는 "피해자는 피고인의 촬영 범행과 다른 사람의 반포 등 행위로 인해 극심한 정신적 고통을 겪었다"며 "비록 반포 행위는 다른 사람에 의해 이뤄졌고 피고인 또한 피해자에 포함됐으나, 반포 행위 자체는 피고인의 촬영 행위를 전제로 하는 것"이라고 판단했습니다.이어 "금고형 이상일 경우 축구 국가대표 자격이 없다고 하나, 이는 운영 규정에 따라 결정될 사안이고 이를 이유로 형사 책임을 감경해야 한다고 보긴 어렵다"고도 했습니다.앞서 황 씨는 피해자 2명의 동의 없이 여러 차례에 걸쳐 사생활 영상을 촬영하거나 영상통화를 녹화한 혐의로 기소됐습니다.이 사건은 지난 2023년 6월 한 여성이 스스로 황의조의 전 연인이라고 주장하며 사생활 폭로글을 소셜미디어에 올리며 시작됐습니다.황 씨는 해당 사진과 영상 등이 허위라고 주장하며 경찰에 고소장을 냈고, 이후 경찰은 해당 사건을 수사하던 중 황 씨의 불법 촬영 정황을 포착하고 피의자로 입건했습니다.수사 단계에서 혐의를 부인하던 황 씨는 지난해 10월 열린 1심 첫 공판에서 돌연 혐의를 인정했고, 1심 선고를 앞두고 피해자에게 합의금 명목의 2억 원을 법원에 공탁하며 이른바 '기습 공탁' 논란이 일기도 했습니다.1심은 지난 2월 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했고, 항소심도 판단을 유지했습니다.한편, 황의조의 전 연인이라고 주장하며 협박한 인물로 밝혀진 친형수 이 모 씨는 사생활 영상을 유포하고 협박한 혐의로 지난해 9월 대법원에서 징역 3년이 확정됐습니다.(사진=연합뉴스)