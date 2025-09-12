'안성 교량 붕괴' 현대엔지니어링 소장 등 4명 구속 기로

▲ 지난 2월 25일에 발생한 안성 고속도로 건설현장 붕괴사고 현장

10명의 사상자를 낸 경기 안성시 서울세종고속도로 공사장 교량 구조물 붕괴 사고와 관련 현장소장 등 4명이 구속 갈림길에 섰습니다.수원지법 평택지원은 오늘(12일) 오후 2시쯤 업무상 과실치사상 혐의를 받는 하청업체인 장헌산업 현장소장 A 씨, 시공사인 현대엔지니어링 현장소장 B 씨 등 2명, 발주처인 한국도로공사 감독관 C 씨 등 총 4명에 대해 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 했습니다.이들에 대한 구속 여부는 이날 오후 늦게 결정될 전망입니다.A 씨와 B 씨 등 현장소장 2명에게는 산업안전보건법 위반 혐의도 적용됐습니다.이들은 지난 2월 25일 오전 안성시 서운면 서울세종고속도로 천안∼안성 구간 9공구 청룡천교 건설 현장에서 거더(다리 상판 밑에 까는 보의 일종)가 붕괴해 근로자 4명이 숨지고 6명이 다친 것과 관련, 사고 예방 의무를 다하지 않은 혐의를 받고 있습니다.경찰과 노동부는 안전 매뉴얼을 무시한 채 전도 방지 시설을 철거하고, 길이 102ｍ·무게 400t에 달하는 빔런처를 불안정한 상태의 거더를 밟아가면서 백런칭(후방 이동)시킨 것이 붕괴의 원인이라고 결론 내렸습니다.A 씨는 청룡천교 상행선 공사를 시작한 지난해 10월부터 사고 직전까지 각 경간(교각과 교각 사이)에 거더를 거치하면서 공사 편의성 등을 이유로 전도 방지 시설 제거를 직접 지시한 것으로 조사됐습니다.이 과정에서 B 씨와 C 씨 등은 이를 방치·묵인한 혐의를 받고 있습니다.앞서 경찰은 발주처인 한국도로공사 직원 D 씨에 대해서도 구속영장을 신청했으나, 검찰은 대상자 지위 등을 검토했을 때 구속 필요성과 상당성이 인정되지 않는다며 청구 대상에서 제외했습니다.경찰은 구속 여부 결정 이후 사건을 조만간 검찰에 송치할 예정입니다.(사진=연합뉴스)