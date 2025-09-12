베일 벗은 god 완전체 포스터 공개…블랙 슈트로 독보적 무드 완성

그룹 god(지오디)가 연말 완전체 콘서트 'ICONIC BOX'의 세 번째 엔딩 포스터를 공개하며 팬들의 기대감을 끌어올렸다.



god는 12일 0시 공식 SNS를 통해 서울과 부산에서 열리는 연말 공연 'ICONIC BOX'의 3차 포스터를 공개했다. 이번 포스터는 블랙 슈트를 차려입은 멤버들이 강렬한 카리스마를 발산하는 모습을 담아냈다. 세련된 흑백 톤과 멤버들의 눈빛이 어우러지며 독보적인 무드를 완성, 무대 위에서 펼쳐질 웅장한 퍼포먼스를 예고했다.



앞서 박스 이미지를 활용해 호기심을 자극한 프로모션 포스터, 퍼즐 형태로 공연의 서막을 알린 1차 포스터, 멤버별 얼굴을 담아 화제를 모은 2차 포스터가 순차적으로 공개된 바 있다. 이번 3차 포스터는 완전체로 모인 god의 존재감을 강조하며 티켓 예매 열기를 한층 끌어올렸다.



'ICONIC BOX'는 지금도 유효한 울림을 전하는 아티스트 god가 무대에서 관객과 이어가는 깊은 공감과 여정을 담은 공연이다. 오랜 시간이어온 음악과 이야기를 새로운 감동으로 펼쳐내며, 관객과 함께하는 '현재의 순간'을 선사할 예정이다.



특히 god는 4년 연속 완전체 무대에 올라 팬들과의 추억을 되새기고 깊은 교감을 나눌 전망이다. 과거와 현재, 미래를 아우르는 감동적인 무대가 꾸려져 관객들에게 잊지 못할 시간을 선물할 것으로 기대된다.



공연은 오는 12월 5일부터 7일까지 서울 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장), 12월 20~21일 부산 BEXCO에서 개최된다. 예매는 티켓링크를 통해 24일 팬클럽 선예매로 시작되며, 25일부터 일반 예매가 진행된다. 매년 최고의 순간을 선사해 온 god의 완전체 무대인 만큼 치열한 티켓팅 경쟁이 예상된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)