국민연금, 국내 자산 수탁기관 우선협상대상자 4곳 선정

▲ 서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부 종합삼담실 모습

국민연금공단은 국내 자산 수탁기관 우선협상대상자로 우리은행 등 4개사를 선정했다고 밝혔습니다.심사를 거쳐 우리은행, 신한은행, 하나은행이 차례로 국내 자산 수탁은행 1∼3순위 협상대상자로 선정됐으며, 국내 자산 사무관리사로는 신한펀드파트너스가 선정됐습니다.국민연금은 수탁 업무의 위험을 분산하고 투자 자산을 안정적으로 관리하기 위해 은행별로 자산군을 구분해 보관업무를 수행하게 하고 있습니다.1∼3순위 은행들은 주식, 채권, 대체투자 중 담당하고자 하는 자산 유형을 차례로 선택할 수 있습니다.올해 6월 기준 국민연금기금 국내 자산 규모는 주식 189조 원, 채권 329조 원, 대체투자 25조 원입니다.사무관리사는 국내 자산 위탁운용에 대한 순자산가치 산출, 운용행위 점검 등의 업무를 수행하게 됩니다.국민연금 기금운용본부는 이번에 선정된 기관들과 세부 협상을 진행한 후 연말까지 수탁기관 최종 계약을 각각 체결할 예정입니다.계약기간은 2028년 12월 30일까지 3년이며, 평가 결과를 바탕으로 1회에 한해 2년 연장이 가능합니다.(사진=연합뉴스)