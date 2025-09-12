정동원, 16세 '무면허 운전' 인정…"영상 빌미로 2억 협박받아"

[편상욱의 뉴스브리핑]



● 정동원, 무면허 운전



박성배/ 변호사

"정동원, 2023년 미성년자 시절 무면허 운전 혐의로 기소"

"정동원, 같은해 도로교통법 위반 혐의 기소유예"

"정동원, 기소유예 처분 어려울 가능성…약식명령 벌금형 처분 예상"

"협박 일당, 징역형 선고 예상…2인 이상 공모시 가중 처벌"



● 초등생 유괴 미수 '또'



박성배/ 변호사

"치안센터 앞에서 유괴 시도…CCTV 없고 경찰 24시간 상주도 안 해"

"미성년자 약취 유인, 이유 불문 처벌 대상"

"어제 전주서 20대 남성이 중학생 유인하는 사건도"

"최근 성범죄 목적 미성년자 약취 유인 사건 증가"

"미수범에 대한 처벌 강도 낮아…양형 기준 개선 필요성"



● 얼굴에 '사기꾼' 적어 협박



박성배/ 변호사

"광고로 피해자 모집…4년간 피해자 100명에 18억 갈취"

"자필 차용증·사진 받아 협박하는 데 사용"



(SBS 디지털뉴스편집부)