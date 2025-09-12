[인터뷰] 이준석 "이재명 정부, 특별·특수에 의존하단 큰코다쳐"

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 이준석 개혁신당 대표

● 인터뷰 이준석 개혁신당 대표



이준석 / 개혁신당 대표

"민주 지도부 갈등, 원내대표를 우습게 보는 듯"

"지귀연 판사 재판 진행 과정에 문제 있어 보이진 않아"

"민주주의 안정되려면 '특수'보다 '보편'에 의지해야"

"내란특별재판부 두겠다는 것은 비상을 장기화하겠다는 것"

"검찰 개혁, 제도의 문제인지 사람의 문제인지 명확히 해야"

"조국, 정치범이라 주장하지만 실제 혐의는 가족 비리"

"조국, '2030 극우화' 발언은 2차 가해…비판 불가피"

"안철수와 공통의 관심사 찾아 나가기로 해"

"장동혁, 강성 보수 기미 보여…지켜봐야"



▷ 편상욱 / 앵커 : 어서 오세요. 정치권 현안 인터뷰로 만나보는 시간입니다. 오늘은 개혁신당 이준석 대표 모셨습니다. 이 대표 어서 오세요.



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 안녕하세요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그러면 정치 인생에서 지금 두 번째 당 대표를 맡으신 거네요?



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 세 번째입니다. 개혁신당 창당하고도 한 번 했습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그랬었죠. 그렇군요. 어쨌든 개혁신당의 두 번째 당 대표가 되신 건 축하드립니다. 좀 일찍 모셨어야 하는데 좀 늦은 감이 없지 않아 있군요. 일단 정치권 현안부터 질문하죠. 지금 여당 내부에서 더 특검법 통과 때문에 여당 당 대표와 원내대표가 갈등을 빚고 있어요. 현재 상황 어떻게 보고 계세요?



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 저는 이런 거 경험해 본 적이 있습니다. 그러니까 윤석열 정부 출범한 다음에 제가 그 당시 여당 대표하고 있을 때 그때도 검수완박 때문에 한번 이렇게 입장이 막 번복되고 이랬거든요. 대통령이. 그때 저한테 윤석열 대통령이 전화 와서 그 당시 당선자 신분이죠. 그런데 당선자 전화 와서 권성동 원내대표의 뒤통수를 쳐달라는 얘기를 하더라고요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그래요?



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 그때 그런 일이 있었습니다. 그 입장을 대통령이 번복해야겠는데 이미 권성동 원내대표에게는 본인의 입장을 권성동 원내대표 동의한다 얘기해놓고 나중에 가서 다른 사람 말을 듣고 뒤집어야 하는데 당 대표한테 좀 그렇게 해줄 수 있겠냐라고 연락와서 제가 개탄스러웠던 적이 있거든요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그 다른 사람이 누구였을까요.



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 그때 모 언론사 논설위원들이 자기한테 너무 전화가 많이 온다. 그러면서 사실 검수완박 합의 처음 했을 때는 대통령이 그랬습니다. 뭐 경찰들이랑 같이 일하면 됩니다. 이랬다고 저는 전해 들었습니다. 그런데 나중에 가서 그런 전화를 받고는 뒤집어 달라 그러니까 대통령이라는 분들이 당대표나 원내대표를 너무 가볍게 보는 거죠. 지금 김병기 원내대표가 억울해하는 것처럼 실제로 이게 다 합의가 되고 조율이 된 상태에서 나간 것이었다고 한다면 다른 거 다 차치하고요. 그 원내대표를 그다지 중요하지 않게 보고.



▷ 편상욱 / 앵커 : 희생양 삼는다.



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 내 밑으로 보고 이런 게 강한 겁니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 어제 이재명 정부 출범 100일 기자회견도 있었습니다. 기자회견은 다 찬찬히 보셨나요.



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 저는 솔직히 잘 안 보고요. 발췌된 것들만 봤습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어떤 소식이 가장 말씀이 가장 눈에 들어오시던가요?



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 저한테 가장 많이 보내주시는 게 본인이 이제 아드님이 이제 가짜뉴스 때문에 고생을 한다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 취직을 못하고 있다.



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 그런 얘기인데 사실 그것 때문일까요. 저는 좀 과장된 얘기를 하셨다 라는 생각이 들기도 하고요. 그리고 내란특별재판부 관련해서 헌법상에 문제없다는 취지로 이야기를



▷ 편상욱 / 앵커 : 오늘 언론이 굉장히 중요하게 다뤘죠.



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 하셨는데요. 헌법은 하나인데 왜 이렇게 해석이 사람마다 다를까. 그렇게 생각하고 문제가 있죠. 삼권분립이라는 것이 어떻게 해서 규정된 것인지를 생각해야 하는 거고 행정부가 지금 사법부에 대해서 너희는 잘못됐어 라고 이야기하는 것이 견제 수준인지 아니면 사법부를 부정하는 것인지는 생각해 봐야 합니다. 저는 그리고 지금 그것의 만약에 원인이 아까도 방금 전에도 성치훈 부의장이 얘기하고 갔지만 그 지귀연 판사라는 개인의 재판 과정에 아직 결과가 나오지도 않았는데 불만을 가지고 하는 것이라고 한다면 글쎄요 그때 지귀연 판사가 윤석열 대통령을 사실상 석방 시킨 것에 대해서 저도 그 당시에 이견을 얘기했지만, 재판 진행 과정에서 지금 뭐가 특별히 문제가 있다고 보이지는 않거든요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 내란 지귀연 판사가 윤석열 대통령 구속 취소 결정을 내렸을 때 이준석 대표가 저랑 같이 방송을 했습니다.



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 굉장히 이상한 거죠. 왜냐하면 아주 이렇게 명확하게 조문을 보면 지귀연 판사 말이 오히려 조문에 가깝기는 했어요. 하지만 지금까지 수많은 법조 관행 속에서 한 번도 그렇게 적용된 적이 없었거든요. 그런데 하필이면 윤석열 대통령에 대한 그런 구인에 대해서 그렇게 얘기한다는 것은 특혜를 주려고 했던 거라고 보여지거든요. 그리고 저는 그런데 그다음부터 그러면 지귀연 판사가 재판을 진행하는 과정에 있어서 불평 부당한 부분이 있었냐 했을 때는 글쎄요. 저는 아직까진 모르겠습니다. 지금 뭐 지연된다. 이런 얘기를 하지만 지귀연 판사 본인이 올 연말 전에는 결과를 내겠다는 취지로 이야기하고 있고 그럼 어디가 문제이냐 그렇다고 지귀연 판사가 지금 무기징역과 사형밖에 없는 이 범죄에 대해서 다른 판단을 내릴 수 있는 것도 아니고요. 저는 지귀연 판사가 그럼 무죄를 내려야 하는데 그거는 저는 그렇게 예상하지 않습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 이준석 대표가 보기에는 내란특별재판부라는 건 위헌 소지가 강하고 만들지 말아야 한다. 이런 입장이신 거죠.



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 그렇죠. 이게 제가 보편과 특수를 얘기하는데요. 원래 민주주의가 잘 안정되려면 최대한 보편에 의존해야 하는 겁니다. 특수에 자꾸 의존하다 보면 로마 시대에도 보면 집정관이 있고 위기에 빠지면 독재관이라는 걸 둡니다. 자꾸 위기가 반복된다고 독재관을 계속 두게 되면 로마 공화정이 무너진다 그래서 그때 이제 줄리어스 시저를 암살하고 이렇게 했던 거거든요. 그런데 그런 정도로 공화정이라는 것은 평시에 이렇게 제도로 운영돼야 하는 건데 지금 우리 사회를 보시면 특검이 이렇게 3개나 돌아가고 있습니다. 거기에 특별재판부를 두겠다. 이런 거는 비상을 장기화하겠다는 의도거든요. 저는 이거는 빨리 평시로 돌릴 수 있도록 해야 한다. 계엄이라는 게 뭐겠습니까. 윤석열이라는 정말 개인이 거부권이라는 특별한 권한을 남발하다가 거기다 계엄이란 써서 안 될 것까지 써서 그 특수에 의존하다 망한 거거든요. 저는 이재명 정부도 보편적인 우리 민주사회의 원칙을 따라서 국가를 운영해야 한다. 자꾸 이런 특별한 권한 특수한 어떤 제도 이런 걸로 운영하려고 하면 큰 코 다칠 수밖에 없다. 그렇게 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 지금 여권이 추진하고 있는 검찰개혁 문제도 좀 짚어보죠. 검찰개혁이 어제 기자회견 사이에서도 나왔었어요. 이재명 대통령이 그래서 뭐 구더기 무섭다고 장독대를 없애서야 되겠냐. 지금 현재 여권 내부에서는 약간 이견이 있는 문제인데 대통령이 뭔가 이렇게 자기 의견을 여권의 내부의 의견과는 좀 다른 의견을 제시하는 형태였습니다.



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 저는 이 검찰개혁이라는 문제에 있어서 사실 역설적으로 검찰개혁이라는 말이 대두되게 된 이유는 과거에 노무현 대통령의 비극적인 서거가 유도되었던 그런 그 당시의 강압적인 수사 그리고 나중에 문재인 정부 시절에 박근혜 정부 때려잡겠다고 칼잡이를 한 명 들이는데 그 칼이 자기를 향하니까 검찰개혁하겠다 난리를 한 거거든요. 검찰청에 가서 서초동에서 레이저 쏘고 난리 났었잖아요. 그러니까 저는 이거 전부 다 제가 봤을 때는 지금 특히 윤석열 대통령과 검찰 정권이라고 본인이 부르는 이 불운은 민주당이 사실 박근혜 정권 쑤시려고 하다가 지금 그 칼로 지금 당한 거거든요. 저는 그러기 때문에 명확히 좀 해야 할 것이 제도의 문제냐 사람의 문제냐를 먼저 갈라야 하는 겁니다. 왜냐하면 제도의 문제라고 해서 수사와 기소 권한이 한 군데에 뭉쳐 있기 때문에 무소불위의 권력이다. 그렇다면 많은 사람들이 지적하는 것처럼 특검은 왜 그렇게 만들어놨습니까. 거기다 지금 더 센 특검까지 하겠다고 그러고 공수처는 왜 그렇게 만들어놨습니까. 그러니까 제도에 대한 부분이 아니라 결국 사람에 대한 부분 윤석열 또는 특수부 검사 이런 사람들에 사람의 부분을 다루는 것이라면 그 사람을 바꾸려고 해야 되는 거죠. 그러니까 제도냐 사람이냐에 대해서 명쾌하게 답을 못하는 겁니다. 그 상황에서 지금 우선 제도부터 다 갈아엎겠다고 하는 건데 지금처럼 그럼 경찰이나 아니면 행안부나 국수본 중수청에 많은 권한을 주면 그러면 중수청에는 그러면 윤석열 같은 사람 안 생긴답니까 그러면. 그런 제도로 가게 되면.



▷ 편상욱 / 앵커 : 사람의 문제다.



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 그러니까 저는 자꾸 사람 하나 보고 놀란 가슴을 자꾸 모든 걸 헤집으면서 하려고 하면 안 된다. 저는 그런 생각이고 저는 지금 결국에는 과거에 민주당이 공수처를 만들어야 한다. 굉장히 독선적이었어요. 공수처에 이런 이런 문제가 있다고 아무리 옆에서 지적해도 이거 안 하면 너는 반개혁주의자 너는 반동이야. 이렇게 밀어붙이면서 갔는데 지금와서 정작 대한민국의 국민들의 굉장히 중요한 수사였던 이 계엄 수사에 있어서 공수처의 수사력의 한계 그리고 제도상의 미비 분장을 어떻게 나누는지도 명확하지 않았던 거 아니겠습니까.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 그러니까 실패한 시도였던 거예요. 그런데 공수처 도입할 때만 해도 이거 안 하면 너네는 반개혁 세력이야. 이렇게 밀어붙였잖아요. 민주당이 똑같은 짓 하고 있는 겁니다. 지금.



▷ 편상욱 / 앵커 : 검찰개혁 문제도 그렇습니다만 지금 대통령과 여당의 의견이 다른 경우가 종종 나타나고 있고요. 지난번 더 센 특검법 통과 과정에서도 사실은 정청래 대표하고 김병기 원내대표의 갈등이 드러난 것도 그런 게 혹시 끼지 않았을까 의심도 가는데 그래서 일각에서는 대통령이 3명이냐 용산에 한 분 있고 여의도에 한 분이 있고 그리고 충정로에 한 분 있는 것 아니냐 이런 비판까지 나오는 상황이잖아요. 이 상황은 어떻게 봐야 할까요?



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 지금 여당의 투톱을 보시면 정청래 대표는 자유로운 삶을 살아온 분이에요. 가서 막 어디 가서 습격도 하고 이렇게 하셨다고 하잖아요. 그러니까 자유롭게 운동하시면서 살아왔던 분이고 또 나중에 학원을 경영하시면서 이렇게 계셨던 분이고 그러면 김병기 원내대표는 뭐 하던 분이냐.



▷ 편상욱 / 앵커 : 국정원에서 계속 오랜 시간 근무를 했습니다.



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 국정원이라는 곳은 우리가 군기라고 표현할 것도 아닙니다. 여기서는 지켜야 할 비밀을 지키는 것을 최초로 훈련받고 발설하지 않고 기밀에 해당하는 것 그리고 정말 정보는 국력이다 이렇게 훈련받은 분이거든요. 그럼 이 사안에서 김병기 원내대표가 이재명 대통령이라는 그런 사람이 있는데 이 뜻에 반하는 행동을 했을 거라고 믿기가 어려운 겁니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 개연성이 있군요.



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 만약에 이 정보기관에서 훈련된 김병기 원내대표라면 돌다리를 두드려가는 심정으로 정무수석을 통해서든 어떻게든 물어봤을 겁니다. 여기에서 조율하고 제가 당대표 할 때도 사실 권성동 원내대표도 그렇게 일 처리를 했어요. 그러기 때문에 지금 상황에서 저한테 굳이 이 두 분의 성향을 놓고 누가 오히려 더 조심스럽게 일처리 했겠느냐를 보면 저는 김병기 원내대표일 것이다. 이렇게 보는 거죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 어제 대통령의 기자회견에서도 대통령이 언급했잖아요. 아니 정부 조직하고 어떻게 내란하고 바꿔 먹을 수가 있느냐 그거는 사실은 정청래 대표의 판단이 맞다. 뭐 이런 식으로 일종의 교통 정리를 대통령이 어떻게 좀 해준 거 아닙니까?



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 그러니까 이거는 전형적으로 대통령이 자기 아래라고 이런 사람들이 판단하고 수령이 다치는 것보다는 너희가 다쳐야지 라는 생각으로 이걸 풀어나가면 이렇게 하는 게 제가 제 경험 다 말씀드리지 않았습니까. 윤석열 대통령이 본인이 검수완박 동의한다고 해놓고는 권성동 원내대표한테 자기도 다 얘기해 놓고는 누가 뭐라고 그러니까 그거 뒤통수 치려고 저한테 전화했던 사례 정확히 기억하는 것처럼 예전에 보세요. 저는 이낙연 총리가 박근혜 대통령 사면 얘기했을 때 그때 저는 이낙연 총리같이 조심스러운 분이 거기는 또 언론인 출신 아닙니까. 사실관계 따져서 일하실 분일 텐데 그거를 대통령의 의중과 반하게 자기가 정치적으로 지르고 나서 나중에 어떻게 하려고 했다. 아닐 겁니다. 나중에 여론이 안 좋아지니까 강성 지지층에서 여론이 안 좋아지니까 읍참마속의 심정으로 이낙연 총리를 여권에서 좀 버렸던 거겠죠. 저는 이거는 우리 국민께서 정치의식이 높으시기 때문에 어떻게 돌아가는 상황인지는 대충 아실 겁니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 어제 체포동의안 가결된 권성동 의원 얘기도 좀 해보죠. 권성동 의원 다른 국민의힘 의원들이 퇴장한 가운데 자신은 투표에 참여를 했고 가 그러니까 이 투표 체포동의안에 동의한다 이런 게 보이게 일부러 투표함에 넣었어요. 그러면 일종의 나는 영장실질심사를 받아도 구속이 안 될 자신이 있다. 이런 자신감의 표현인가요?



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 자신감도 있겠지만 그 행위 자체가 영장심사에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 법률적인 그런 판단도 있었겠죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 검사 출신이니까 또 그런 판단이 있었을까요.



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 그렇죠. 실제로 그런 어떤 나는 수사 절차에 협조하고 하다못해 검찰에서 청구한 그런 절차에 협조했다는 것 자체가 나중에 판사가 판단을 내릴 때 당장 권성동 의원 얼굴을 전국에 모르는 사람이 어디 있겠습니까. 권성동 의원 뭐 그때 다 이렇게 마스크하고도 골프 치셔서 다 알아보던데 그러니까 지금 우선 도주나 아니면 이런 우려는 없다는 것이 명확할 것이고 저는 그런 것들이 아마 권성동 대표에게 강하게 작동하지 않았을까 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 체포동의안 같은 거로 권 의원 특검 출범 이후 최초로 현역 의원 가운데 영장심사를 받게 됐는데 이게 권 의원 이후에 다른 국민의힘 의원들도 여러 수사 대상에 올라와 있는 상황 아니에요?



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 그런데 제가 이제 특검을 보시면요. 우리가 방조를 처벌한다까지 특검이 들어가고 있거든요. 방조를 처벌하겠다고 나오는 순간 그것도 이런 특검에서 좀 센 수사로 들어가겠다고 하는 순간 앞으로 민주당도 이재명 정부 끝난 다음에 굉장히 피곤할 겁니다. 방조라는 게 이런 거 아닙니까. 결국에는 이상민 장관 같은 분은 본인이 어떤 지시를 받고 단전 단수 조치 같은 것을 실제로 하려고 했다. 본인은 공범의 구성 요건이 되지만 이 나머지 지금 수사되는 걸 보면 알고도 왜 가서 윤석열 대통령은 때려서라도 안 막았냐. 뭐 이런 거잖아요. 발이라도 붙들고 막았어야 되는 거 아니냐 이런 거잖아요. 이걸 처벌하는 것은 또 처벌이 될 수도 있겠지만 이게 사실 직무유기라고 처벌하는 거잖아요. 정치적으로 그 사람들에 대해서 어떻게 그렇게 고관대작쯤 되는 분들이 그런 계엄을 앞두고 대통령 어떻게든 말렸어야지. 이거 정치적으로 비난하는 것과 그 당시에 윤석열이라는 사람을 당신들이 물리적으로 막아 세우지 않았으니까 당신들은 특검에서 이렇게 강하게 처벌해야 돼. 이거는 완전 다른 얘기입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 그럼 계속해서 조국혁신당 얘기 좀 해보죠. 조국 전 대표가 지금 비대위원장으로 복귀했어요. 성 비위 관련 당의 내용을 수습하겠다면서 그렇게 조국 전 대표가 비대위원장은 사실상 당 대표잖아요.



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 그렇죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 사면 복권된 지 얼마 안 돼서 정계 일선에 빠르게 복귀를 한 건데 어떻게 봐야 될까요?



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 제가 예전에 조국 전 대표가 처음 나오셨을 때 8.15때 나오셨을 때 그런 말을 했어요. 이게 나오시자마자 발언이 세시고 이런 거 보니까 좀 교정 교화가 안 된 거 아니냐. 약간은 조롱조이기도 해서 제가 미안하기는 한데 이 원래 사람을 감옥에 보내는 것은 그런 목적이 좀 있는 거거든요. 본인이 어떤 죄에 대해서 반성하고 그를 통해서 교정 교화의 기회를 주는 것인데 지금 몇 개월 갔다 오신다면 오히려 기세등등하셨어요. 이게 우리가 보면 옛날에 민주화 운동 하시던 분들 보면 정치범의 성격을 갖고 있는 분들이 있지 않습니까. 그런데 지금 조국 전 대표가 본인은 정치범의 성격이 있다고 주장하시지만 적용됐던 혐의와 재판받은 혐의는 그냥 가족 일가의 그냥 비리 같은 거거든요. 그러기 때문에 그에 맞는 처신을 하셨어야 하는데 지금 정치범이 어디 뭐 민주화운동하다가 투옥됐다가 풀려난 것처럼 이렇게 하셨거든요. 그러다 보니까 사실 저는 좀 의아했고 지금 나오자마자 또 두 가지였어요. 하나는 국민의힘을 지목하면서 저 당을 없애버리겠다 2030년까지 그런 말씀하셨고 2030은 갈수록 극우화되고 있다. 나중에 지적하니까 일부가 그렇다면서 또 말씀하시고



▷ 편상욱 / 앵커 : 2030의 보수와 그러니까 조국 전 대표는 극우화라고 했습니다만 2030의 보수와 극우화에는 잠깐 이준석 대표의 기여도 좀 있는 거 아닙니까?



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 아니 그러니까 2030이 사실 그런 움직임을 보인 것은 문재인 정부 때만 돌아가도 20대, 30대가 맹렬한 민주당 지지였습니다. 그런데 조국 사태를 보면서 저 진보 진영의 위선인 인물들이 있구나. 그러면서 젊은 세대가 저 사람들이 우리를 가재 붕어 개구리로 살라고 하면서 본인들은 전부 다 이런 편법을 써서 우리들을 밀어내려고 했구나. 그거 보면서 지금 열받은 거거든요. 그래서 본인은 그 사실 원인 제공자인데 그러면 그 2030에게 대해서 미안하다. 나의 행동으로 인해서 만약에 상처받으셨으면 민주진보 진영을 다시 한번 봐달라 이제부터는 다를 것이다. 이렇게 가는 것이 정상적인 상황인데 쟤네 극우화됐어. 이렇게 해서 본인이 어쩌면 약간 가해자성이 있음에도 불구하고 거기다 2차 가해하려는 모습까지 보이니까 비판을 안 할 수가 없죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇군요. 조국혁신당 조국 전 대표가 지금 KT 지역을 다녀가자마자 이준석 대표가 가서 경북대, 영남대 가서 지금 당원 모집 게시판을 직접 달았다고 해요. 조국 전 대표를 의식한 행동인가요?



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : TK에서 그분을 의식할 이유가 뭐가 있겠습니까. TK에서는 조국 대표로 인식할 필요는 없고요. 지난 대선 때 정말 저희가 통계 데이터 나중에 나온 것만 봐도 대학생들이나 젊은 세대가 많이 거주하는 지역 중심으로 득표율이 굉장히 좋았습니다. 저희가 그 부분에서 저희 강점인 부분을 더 강화하고 그리고 또 저희가 보완해야 할 지지층은 보완하는 방법을 찾고 이게 정당으로서 당연한 것이기 때문에 저는 지금 이 방송을 보시는 분들 중에서도 개혁신당에 관심이 있고 지난 대선 때 저 찍어주셨던 분들은 개혁신당 홈페이지 검색하면 당원 가입 나옵니다. 당원 가입을 통해서 진짜 정치 바꾸는 데는 참여가 다입니다. 예전에 노무현 대통령이 참여정부 이렇게도 하셨는데 참여를 통해서 서서히 쌓아 올리는 정치를 해보자. 이게 선거 때마다 시즌에 휘둘려서 이렇게 하는 것보다는 정말 하나씩 바꾸는 주체가 되는 게 중요하다. 그래서 제가 직접 현수막 다는 이런 활동도 하고 그랬습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 보수 정당이 지금 어려운 상황입니다. 조갑제 닷컴 조갑재 대표, 대표적인 보수 논객인데 얼마 전에 이런 얘기를 하셨더라고요. 이준석 대표 안철수 의원, 오세훈 서울시장이 힘만 되면 창당해야 한다. 이렇게 권유를 했던데 어떻게 받아들이십니까.



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 저희는 이미 창당해서 개혁신당 상태로 있으니까요. 아마 안철수, 오세훈 두 분의 굉장히 중도적이고 확장성이 있는 지금 범야권의 인물들에게 그런 제안을 하신 것 같은데 저는 안철수 의원과는 제가 지난 바른미래당에서의 저희가 있었던 오해 때문에 있었던 일들을 저 스스로가 먼저 내려놓고 제가 미안하다고 할 부분이 있으면 미안하다고 하고 안철수 의원과 공통의 관심사를 찾아나가기로 했거든요. 저는 안철수 의원과 저는 뭐 이공계에 대한 관심은 저희가 공유하고 있고 그리고 안철수 의원도 판교의 국회의원이신데 동탄과 판교는 말 그대로 이어지는 공간입니다. 그러기 때문에 저희가 그런 기술 중심의 인력들이 할 수 있는 일이 뭔지 이런 것도 같이 고민하려고 하고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 내년 지방선거가 가장 가까운 선거 아니겠어요. 얼마 전에 홍준표 대구시장 포함해서 안철수, 오세훈 이렇게 연대 가능성을 언급하기도 했던데 현실화 될 가능성이 얼마나 있을까요?



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 그 저는 개혁신당이 사실 젊은 세대 그 중심에 그리고 또 이공계나 이런 이슈에도 기존 정당보다 많은 관심을 갖고 있는 정당이기 때문에 아마 그 면에서 홍준표 시장과 안철수 의원을 이을 수 있는 그런 지적이 있을지도 모르겠습니다. 그런데 제가 그거는 그분들 활발하게 교류하면서 저희가 그렇다고 당을 갖고 있다고 해서 오만하면 절대 안 될 것이고요. 그리고 같이 어떻게 대한민국을 좀 더 긍정적 방향으로 이끌 수 있을까에 대한 고민을 계속 같이해 나가겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 이준석 대표도 지금 보수 정치인인 거고 현재 보수당은 개혁신당뿐만 아니라 국민의힘이라는 거대 야당이 있지 않습니까. 장동혁 대표가 대표로 취임하면서 국민의힘의 색깔도 약간 변하고 있는 상황인데 앞으로 국민의힘과의 개혁신당의 관계 설정은 어떻게 해 나갈 계획인가요?



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 제가 국민의 힘은 숟가락 개수까지 다 알고 있는 당이니까요. 제가 밖에 말은 안 하지만 어떤 일들이 벌어지는지 보면 기대와 우려가 섞일 수밖에 없습니다. 그런데 장동혁 대표도 사실 굉장히 그 꿈을 크게 꾸는 분이기 때문에 지금 처음에 제가 얘기할 때 저분 용꿈 꾸는 분이니까 생각보다 아주 강성 보수화하지는 않을 것이다. 그런데 조금 그런 기미가 보입니다. 그래서 조금 지켜봐야겠죠, 사람들이. 어떻게 이제 앞으로 당을 이끌어 나가실지 그런데 내재적 한계가 좀 있을 겁니다. 지금 매 선거 때마다 드러나는 당원 구조라든지 이런 것들이 있어서 그래서 그걸 극복할 수 있을지는 잘 모르겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이준석이 보수의 새 기수가 돼야 한다. 이런 주장들은 어떻게 보고 계십니까.



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 저는 언제나 깃발을 들고 있었습니다. 그래서 이 깃발에 많은 분들이 관심 가져주시고 당원 가입도 많이 해주시고 이러면 됩니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣죠. 앞으로 시간 나실 때마다 자주 나와서 말씀 좀 해 주십시오.



▶ 이준석 / 개혁신당 대표 : 감사합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 고맙습니다.



