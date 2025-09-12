[여담야담] 여당 투톱 '정면 충돌'…정청래, "우리는 동지" 화해 손짓?

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 성치훈 전 더불어민주당 정책위 부의장, 함인경 전 국민의힘 대변인

● 잇단 '불협화음' 이유는



성치훈 / 전 더불어민주당 정책위 부의장

"특검법 합의 파기, 김병기만의 책임 아냐…원내대표도 지도부 일원"



함인경 / 전 국민의힘 대변인

"정청래, 만약 (특검법 합의) 논의 안 됐다면 더 세게 치고받았을 것"



● 민주, '리더십' 위기



성치훈 / 전 더불어민주당 정책위 부의장

"단순히 사과한다고 끝나지 않아…민주, 원내대표 위신 바로잡아줘야"



함인경 / 전 국민의힘 대변인

"정청래, 민주당 갈등 해소 위해선 공개적으로 사과해야"



● "책임 떠넘기기 촌극"



성치훈 / 전 더불어민주당 정책위 부의장

"특검법 합의 파기, 국힘 책임은 아니지만 협치 위해서는 야당 역할도 필요"



함인경 / 전 국민의힘 대변인

"이 대통령, 기자회견서 사법부 장악하겠다는 속내 드러내…합의 파기에 영향 준 듯"



