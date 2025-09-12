뉴스

[여담야담] 여당 투톱 '정면 충돌'…정청래, "우리는 동지" 화해 손짓?

SBS 뉴스
작성 2025.09.12 15:51 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 성치훈 전 더불어민주당 정책위 부의장, 함인경 전 국민의힘 대변인
--------------------------------------------

● 잇단 '불협화음' 이유는

성치훈 / 전 더불어민주당 정책위 부의장
"특검법 합의 파기, 김병기만의 책임 아냐…원내대표도 지도부 일원"

함인경 / 전 국민의힘 대변인
"정청래, 만약 (특검법 합의) 논의 안 됐다면 더 세게 치고받았을 것"

● 민주, '리더십' 위기

성치훈 / 전 더불어민주당 정책위 부의장
"단순히 사과한다고 끝나지 않아…민주, 원내대표 위신 바로잡아줘야"

함인경 / 전 국민의힘 대변인
"정청래, 민주당 갈등 해소 위해선 공개적으로 사과해야"

● "책임 떠넘기기 촌극"

성치훈 / 전 더불어민주당 정책위 부의장
"특검법 합의 파기, 국힘 책임은 아니지만 협치 위해서는 야당 역할도 필요"

함인경 / 전 국민의힘 대변인
"이 대통령, 기자회견서 사법부 장악하겠다는 속내 드러내…합의 파기에 영향 준 듯"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지