'구금 한국인' 전세기 곧 도착…이 시각 인천공항

<앵커>



그럼 이제 곧 우리 국민들을 태운 전세기가 도착할 인천공항 2터미널로 가보겠습니다.



김아영 기자, 이제 곧 우리 근로자들을 태운 전세기가 도착할 텐데, 공항 분위기 어떻습니까?



<기자>



네, 잠시 뒤 3시 반쯤 구금됐던 우리 국민들이 탑승한 대한항공 전세기가 이곳에 도착합니다.



우리 시간으로 0시 반쯤 미국 애틀랜타 공항에서 출발했으니까 15시간 만에 한국 땅을 밟는 건데요.



이곳도 채비를 하느라 굉장히 분주한 상황입니다.



전세기에 탑승한 인원은 우리 국민 316명과 외국 국적자 14명을 합쳐 모두 330명입니다.



사태 수습을 위해서 급히 미국을 찾았던 박윤주 외교부 1차관, LG에너지솔루션 대표도 동승해 함께 귀국할 예정입니다.



현재 이곳 입국장에서는 업체 관계자들이 대기 중인 상태입니다.



강훈식 대통령 비서실장도 이들을 맞이할 예정인데요.



가족들 상당수는 출국장 바깥 주차장에서 석방된 근로자들과 만날 준비를 하고 있습니다.



밤사이 현지에서 출국 절차를 마친 이들은 소지품을 돌려받은 뒤 꺼져 있던 휴대전화부터 충전하고, 가족들과 통화를 한 것으로 전해졌습니다.



이들은 앞서 우리 시간 어제(11일) 오후 2시 반쯤 구금 시설에서 풀려났고 기업에서 제공한 버스를 타고 6시간을 달려서 공항으로 이동했는데요.



대부분 지친 기색이 역력했지만, 몸이 크게 불편해 보이는 사람은 보이지 않았습니다.



LG에너지솔루션 측은 자사 직원과 협력업체 관계자 등 희망자들에 대해 개별 차량을 지원해서 가족과 집으로 돌아갈 수 있게 하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 오영춘)