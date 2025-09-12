[자막뉴스] 미 국무부 "찰리 커크 피살 정당화하는 외국인 조사"

최근 암살된 미국 청년 운동가 찰리 커크의 죽음에 대해, 미국 국무부가 이례적인 주의령을 내렸습니다.



크리스토퍼 랜도 미 국무부 부장관은 자신의 SNS에 올린 글에서, 커크의 총격 사건을 언급하며 "폭력과 증오를 미화하는 외국인은 우리나라에서 환영받지 못한다"고 밝혔습니다.



랜도 부장관은 "일부 외국인이 소셜미디어에서 이번 사건을 칭송하거나, 정당화하거나, 가볍게 여기는 모습을 보고 충격을 받았다"며, 그런 내용으로 외국인이 남긴 댓글 사례를 수집하라고 직원들에게 지시했다고 밝혔습니다.



국무부 대변인은 이와 관련해 성명에서 "미국의 국가안보 이익에 부합하지 않는 사람들에게 비자를 발급해서는 안 된다"고 말했습니다.



미 국무부는 전 세계 네티즌들 사이에서 생전 총기 소지를 옹호하던 찰리 커크가, 총격으로 숨진 것이 매우 역설적이라는 반응이 잇따르자 그의 죽음을 농담으로 삼거나 희화화하는 것을 방지하기 위해 향후 적발된 외국인들에 대해 비자 발급 제한 조치를 취할 것으로 풀이됩니다.



총격 암살을 수사하고 있는 미 연방수사국 솔트레이크 지부는 용의자로 추정되는 남성의 사진을 공개하고, 추적에 도움이 될 만한 정보를 제공하는 사람에게 최대 10만 달러의 보상금을 지급하겠다고 밝혔습니다.



앞서 트럼프 대통령은 이번 사건을 '테러'로 규정하며 커크를 '진실과 자유를 위해 희생한 순교자'로 칭했습니다.



커크의 암살 총격이 정치적 동기에서 비롯됐을 가능성이 커지면서, 트럼프 대통령이 관람한 미국 프로야구 뉴욕 양키스의 홈 경기 관람석 앞엔, 방탄유리가 설치되기도 했습니다.



