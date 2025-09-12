극심한 가뭄 여파…강릉시, 누들 축제·커피 축제 취소

▲ 지난해 10월 27일 열린 제16회 강릉커피축제에 관광객들이 송정해변 소나무 숲에 앉아 있다.

극심한 가뭄을 겪고 있는 강원 강릉지역 가을 축제가 잇따라 취소됐습니다.강릉시는 극심한 가뭄 상황을 고려해 다음 달 열릴 예정이었던 '제4회 강릉 누들 축제'와 '제17회 강릉 커피 축제'를 취소한다고 밝혔습니다.올해 4회째를 맞는 강릉 누들 축제는 장칼국수, 막국수, 짬뽕, 옹심이칼국수 등 지역 대표 면 요리를 한자리에서 맛볼 수 있는 미식 행사입니다.다음 달 16∼19일 월화거리에서 열릴 예정이었으나, 시는 전례 없는 가뭄 피해 속에 행사가 적절치 않다고 보고 취소를 결정했습니다.대한민국 대표 문화관광 축제로 자리매김한 강릉 커피 축제도 같은 이유로 취소됐습니다.시는 '별의별 강릉 커피'를 슬로건으로 다음 달 23∼26일 3개 분야 22개 프로그램을 준비했지만 진행하지 않기로 했습니다.시민들이 가뭄으로 극심한 피해를 겪는 상황에서 외지 관광객이 대거 몰리는 대규모 행사를 개최하는 것은 시기적으로 맞지 않다고 판단했습니다.대신 모든 행정력을 가뭄 피해 극복에 집중하고 시민과 함께 위기를 극복하는 데 주력할 방침입니다.(사진=연합뉴스)