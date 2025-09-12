메타가 눈독 들인 '토종 스타트업'…국가대표 스타트업 (2) '퓨리오사'

어제(11일) 오픈AI코리아 개소식 때 초청돼 gpt-oss 120B 모델에 자사 레니게이드칩을 탑재한 모습을 대중들에게 공개한 퓨리오사AI.



지난달 오픈AI가 공개한 gpt-oss는 매개변수가 커 일반PC로 구동이 불가능하지만 어제 48GB HBM3 메모리를 탑재한 퓨리오사 레니게이드칩 2장으로는 안정적으로 구동되는 모습을 보여줬습니다.



올해 3월 메타로부터 인수 제안을 받아 한국을 놀라게 한 토종 스타트업 '퓨리오사' 대표를 만나봤습니다. 올해 말 대량 양산을 앞두고 있는 레니게이드 칩에 대해, 국가대표 AI 선발전에 대해 물어봤습니다.



지난달 발표된 정부의 '국가대표 AI 선발전' 5개 정예팀! 여기 선정된 국내 굴지의 스타트업들을 '비디오머그 X SDF' 팀이 만나봤습니다. 트웰브랩스·퓨리오사·업스테이지. 각각 어떤 목표를 갖고 임하는지, 국내 대표 스타트업에서 해외 시장에서 주목받기까지 어떤 과정을 거쳐왔는지 들어봅니다.



