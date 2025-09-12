BTS RM, 환자들 치료 위해 총 2억 원 기부…"생명 존중 가치에 동참"

그룹 방탄소년단(BTS)의 RM(본명 김남준)이 생일을 맞아 따뜻한 나눔을 실천했다.



RM은 서울아산병원과 고려대학교의료원에 각각 1억 원씩, 총 2억 원을 후원했다. 기부금은 불우 환자 치료비와 진료 환경 개선, 의료 서비스 확충 등에 쓰일 예정이다.



RM은 매년 9월 12일 본인의 생일을 기념해 꾸준히 기부 활동을 이어오고 있다. 2021년과 2022년에는 국외소재문화유산재단을 통해 문화유산 보존에 힘을 보탰고, 2023년에는 대한법의학회, 2024년에는 국가보훈부 보훈기금을 지원했다. 올해는 의료 취약계층 환자와 의료 환경 개선을 위한 후원으로 선한 영향력을 이어간 것이다.



RM은 "경제적 어려움으로 고통받는 환자들에게 작지만 따뜻한 희망이 전해지길 바란다"며 "의학 발전과 생명 존중의 가치에 조금이나마 동참할 수 있어 뜻깊다"고 전했다.



서울아산병원은 RM의 후원금을 불우 환자의 치료비와 수술비 지원에 사용할 예정이며, 고려대의료원은 진료 환경 개선과 의료 서비스 확충에 집중할 계획이다. 윤을식 고려대 의무부총장은 "RM의 따뜻한 마음은 환자들이 건강을 되찾는 데 큰 힘이 될 것"이라며 "소중한 나눔의 결실을 잘 키워 신뢰받는 의료기관으로 성장하겠다"고 감사 인사를 전했다.



사진=백승철 기자







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)