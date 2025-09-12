교촌치킨, 순살치킨에 가슴살 섞고 중량 줄여…사실상 가격 인상

▲ 교촌치킨 매장

교촌에프앤비가 운영하는 교촌치킨이 닭다리살만 쓰던 순살 메뉴에 닭가슴살을 섞고 총중량을 약 30% 줄이는 등 사실상 가격 인상에 나섰습니다.프랜차이즈 업계에 따르면 교촌치킨은 어제(11일)부터 순살치킨 메뉴의 조리 전 중량을 기존 700g에서 500g으로 줄였습니다.중량이 줄어든 메뉴는 간장순살과 레드순살 등 기존에 판매하던 순살치킨 4종입니다.아울러 마라레드순살과 허니갈릭순살 등 전날 출시된 신메뉴 10종은 처음부터 500g으로 출시됐습니다.교촌치킨은 또 기존에는 닭다리살만 사용하다가 가슴살도 혼합해 사용하기로 했습니다.육즙이 많고 부드러워 소비자가 선호하는 닭다리살 대신 단가가 낮은 닭가슴살을 섞고 전체 중량도 줄여 사실상 가격 인상에 나섰다는 분석이 나옵니다.아울러 교촌치킨은 소스를 일일이 붓으로 바르는 방식을 고수해 왔는데, 간장순살 등 일부 메뉴는 양념을 버무리는 방식으로 조리법을 바꿨습니다.교촌에프앤비는 이 같은 조치를 취한 구체적인 이유를 밝히지 않았습니다.