[날씨] 전국에 강한 비…오늘 밤부터 쏟아진다

오늘(12일) 전국에 비가 내립니다.



현재 레이더 영상을 살펴보시면요.



비구름은 충남과 호남 지역에 위치해 있고요.



점차 내륙으로 들어오면서 수도권과 충청 남부 지방까지 확대되겠고, 밤이 되면 강원 동해안 지역에도 비가 시작되겠습니다.



이번 비는 전국에 강하고 많은 비를 뿌리겠습니다.



예상되는 강수량 살펴보시면 경기 남부와 강원 내륙, 산지와 충남, 전북 지역에 150mm 이상, 인천과 서울, 경기 북부와 강원 북부 동해안 지역에도 100mm가 넘는 많은 비가 내리겠고요.



그 밖의 지역에서도 최고 60~100mm의 큰 비가 예상됩니다.



특히 이번 비는 취약 시간대인 밤부터 내일 오전 사이 시간당 30mm 안팎으로 강하게 쏟아지겠습니다.



비로 인한 피해 발생하지 않도록 각별한 주의가 필요하겠습니다.



비가 내리면서 서쪽 지역의 늦더위도 물러갑니다.



어제는 서울의 낮 최고 기온 30도를 넘어갔는데요.



오늘은 28도에 머물겠고 내일이 이 되면 26도까지 떨어지겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 태백의 낮 최고 기온 24도, 대전 27도 예상됩니다.



강원과 경북, 제주 지역의 비는 일요일 오전까지 더 이어지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)