SK하이닉스, HBM4 개발완료 및 양산체제 구축

[경제 365]



SK하이닉스는 초고성능 AI 메모리 신제품인 고대역폭 메모리 HBM4 개발을 성공적으로 마무리하고 양산 체제를 세계 최초로 구축했다고 밝혔습니다.



SK하이닉스는 향상된 대역폭과 전력 효율을 갖춘 HBM4가 최근 급증하는 수요와 메모리의 전력효율 확보 요구를 해결하는 최적의 대안이 될 것으로 기대했습니다.



이번에 양산 체제를 갖춘 HBM4는 이전 세대 HBM3E보다 2배 늘어난 2천48개의 데이터 전송 통로를 적용해 대역폭을 2배로 확대하고, 전력 효율은 40% 이상 끌어올리는 등 세계 최고 수준의 데이터 처리 속도와 전력 효율을 실현했습니다.



이 제품을 고객 시스템에 도입할 경우 AI 서비스 성능을 최대 69%까지 높일 수 있어, 데이터 병목 현상을 근본적으로 해소하는 동시에 데이터센터 전력 비용도 크게 줄일 것으로 SK하이닉스는 전망했습니다.



---



정부의 1차 '민생회복 소비쿠폰' 신청이 오늘(12일) 마감됩니다.



행정안전부에 따르면 지난 7월 21일 시작된 1차 소비쿠폰 신청 접수가 오늘 저녁 6시 종료되며, 신청을 놓친 국민은 지원금을 받을 수 없습니다.



1차 소비쿠폰은 지난 10일 24시 기준 지급 대상자 약 5천61만 명의 98.8%가 신청을 마쳤습니다.



인원으로는 약 5천2만 명이 신청을 완료한 상태입니다.



2021년 코로나 상생 국민지원금 신청률과 신청명수인 98.7%, 4천272만 명을 뛰어넘었습니댜.



여기에 이의신청 인용 등을 통해 약 31만 명이 추가로 지원금을 받았습니다.



오는 22일부터는 10월 31일까지, 국민 90%를 대상으로 1인당 10만 원씩 지급하는 2차 소비쿠폰 신청이 시작됩니다.



* 이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.