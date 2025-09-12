관세청, 올해 1∼8월 우회수출 3천500억 원 상당 적발

▲ 12일 인천공항세관에서 관계자들이 미국 관세정책을 회피하기 위해 금 가공제품을 국산으로 위장해 수출한 업체를 적발, 압수품을 공개하고 있다.

외국산 저가 물품을 국산으로 속여 수출하는 이른바 '우회 수출'이 올해 들어 13배 넘게 급증했습니다.관세청은 올해 1∼8월 3천569억 원 규모의 우회 수출을 적발했다고 밝혔습니다.이는 작년 같은 기간보다 1천313% 늘어난 겁니다.올해 적발 건수는 20건으로 작년 같은 기간(8건)보다 150% 증가했습니다.최근 5년간 적발 규모는 총 137건, 7천409억 원 상당입니다.주로 미국의 높은 관세율, 수입 규제, 덤핑방지관세·상계관세 등 회피를 위한 것으로 드러났습니다.이들 중 일부는 우리나라 세관에는 외국산으로, 미국 세관에는 조작한 원산지증명서를 제출해 '한국산'으로 신고한 것으로 확인됐습니다.한국에 설립한 현지 법인을 통해 물품을 수입한 뒤 단순히 포장만 바꾸는 수법으로 원산지를 국산으로 조작한 사례도 덜미를 잡혔습니다.지난달에는 중국·베트남·인도네시아 금 가공제품에 부과되는 높은 관세율을 피하기 위해 2천839억 원 상당의 금제품을 한국산으로 조작해 미국으로 우회 수출한 7개 업체가 적발되기도 했습니다.(사진=연합뉴스)