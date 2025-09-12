뉴스

국민의힘, 최교진 임명에 "'낙마사유 종합세트' 인사에 교육 운전대"

국민의힘은 이재명 대통령이 최교진 교육부 장관을 임명한 것과 관련해 "부적격자에게 운전대를 맡겨 대한민국 교육을 망친 책임을 반드시 져야 할 것"이라고 비판했습니다.

국민의힘 최은석 수석대변인은 논평에서 "이 대통령이 국민 눈높이에 한참 못 미치고 불신이 극에 달한 인사를 강행했다"며 이같이 말했습니다.

최 수석대변인은 "최교진 씨는 여중생 폭행 전력으로 '교폭'(교사폭행)이라는 말까지 회자하게 한 장본인이자 정치 편향적 막말, 조국 전 장관 옹호, 순국 장병 모욕, 만취운전, 공기업 낙하산 취업 논란, 북한 옹호까지 일일이 나열하기도 힘들 정도로 '낙마 사유 종합세트'를 갖춘 인사"라고 주장했습니다.

그러면서 "정권은 민생 해결보다 '내 편 챙기기'와 정권 유지를 위한 인사 독식에만 몰두하고 있다"며 "인사 기준이 전교조와 민노총으로 대변되는 '자기편 챙기기'에 있음을 스스로 드러낸 것"이라고 했습니다.

