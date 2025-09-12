미국 국무 부장관 "찰리 커크 피살 정당화하는 외국인 조치할 것"

▲ 총격 당한 보수단체 창립자 찰리 커크

미국 국무부 고위 당국자가 암살당한 보수 청년 활동가 찰리 커크의 죽음을 가볍게 여기는 자국 내 외국인에 대해 조치하겠다고 밝혔습니다.크리스토퍼 랜도 미 국무부 부장관은 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 커크 총격 사건을 언급하며 "폭력과 증오를 미화하는 외국인은 우리나라에서 환영받지 못한다"고 강조했습니다.랜도 부장관은 "일부 외국인이 소셜미디어에서 이번 사건을 칭송하거나, 정당화하거나, 가볍게 여기는 모습을 보고 충격을 받았다"며 "이에 영사 직원들에게 적절한 조치를 하도록 지시했다"고 밝혔습니다.그는 X 이용자들에게 "국무부가 미국 국민을 보호할 수 있도록 외국인이 남긴 그런 댓글 사례를 알려달라"고 당부하기도 했습니다.이와 관련해 국무부 대변인은 성명에서 "우리 행정부는 미국의 국가안보 이익에 부합하지 않는 사람들에게 비자를 발급해서는 안 된다고 믿는다"고 말했습니다.도널드 트럼프 미 대통령의 강성 지지자이자 측근으로 유명한 커크는 미국 유타주 유타밸리대학에서 열린 토론회 도중 총에 맞아 숨졌습니다.이전에도 트럼프 행정부는 사회관계망서비스(SNS)에서 팔레스타인에 동조하거나 이스라엘을 비판한 외국인 유학생을 찾아내라고 이민세관단속국(ICE)에 지시한 바 있습니다.ICE 수사관들은 미국에 거주하려는 사람들의 SNS를 심사할 때 반미국적 시각을 드러내는지도 살펴보고 있습니다.트럼프 행정부의 새로운 SNS 심사 규정에는 유학생 비자 신청자들에게 SNS 계정 잠금을 해제해 검토받도록 요구하는 조항도 포함됐습니다.미국 외교관들도 누군가가 온라인에서 미국에 대한 적대감을 나타내는 징후가 있는지 확인하도록 지시받았습니다.영국 일간 가디언은 이 같은 SNS 조사 범위를 커크의 죽음에 대한 발언까지 확장하는 것은 미국 내 외국인의 비판 의견을 제한하는 노력을 확대하는 조치라고 전했습니다.(사진=게티이미지코리아)