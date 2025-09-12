미국 상무·중국 부총리 다음 주 무역 회담…"경제·안보 논의"

▲ 베선트 미 재무장관(좌)과 허리펑 중국 국무원 부총리

스콧 베선트 미 재무장관이 다음 주 스페인에서 허리펑 중국 국무원 부총리를 만나 무역 회담을 할 예정이라고 로이터 통신이 보도했습니다.미 재무부는 성명을 통해 베선트 장관이 12일(현지시간)부터 18일까지 스페인과 영국을 방문할 예정이라며 다음 주 스페인 마드리드에서 허 부총리를 만나 무역, 경제, 국가안보 등에 관한 논의를 이어갈 예정이라고 밝혔습니다.중국계 인기 동영상 공유 플랫폼인 틱톡의 운영 방안, 자금 세탁 근절을 위한 공동 노력과 관련한 의제도 논의 테이블에 오를 것이라고 재무부는 설명했습니다.미국은 '틱톡 금지법' 제정 이후 틱톡의 미국 내 사업 매각 등을 놓고 중국과 협상을 시도해 왔습니다.아울러 미국은 마약 카르텔의 자금 세탁에 중국계 세력이 연계했을 가능성을 의심하며 중국에 협조를 요청하고 있습니다.두 사람의 회담은 도널드 트럼프 미국 대통령의 '관세폭탄'으로 미·중 무역 전쟁이 촉발된 뒤 4번째로 열리는 고위급 무역 회담입니다.지난 4월 앞다퉈 관세율을 올리며 대치하던 양국은 5월 스위스 제네바에서 열린 제1차 고위급 회담 계기에 각각 115% 포인트씩 관세율을 대폭 낮추기로 합의했습니다.당시 양측은 추가 관세율 115% 가운데 91% 포인트는 취소하고 24% 포인트에 대해선 적용을 90일 유예했습니다.이후 지난 6월 영국 런던에서 열린 2차 회담에 이어 7월 스웨덴 스톡홀름에서 열린 3차 회담에서 양측은 관세 유예를 90일 더 연장하는 데 합의했습니다.백악관에 따르면 유예 시한은 오는 11월 10일 0시 1분까지입니다.이런 가운데 트럼프 대통령이 대중국 매파로 불리는 인사의 상무부 요직 지명을 철회한 것으로 알려져 그 배경이 주목됩니다.로이터에 따르면 트럼프 대통령은 랜던 하이드 미 상무부 수출행정 담당 차관보 후보자에 대한 지명을 철회했습니다.수출행정 담당 차관보는 미국의 전략물자, 첨단기술 등의 수출통제를 총괄하는 직책으로, 하이드 후보자는 미국 하원 중국 특별위원회에서 일하며 인공지능(AI) 칩에 대한 글로벌 규제와 중국 바이오테크 기업과의 사업 관련 규제에 깊이 관여했습니다.