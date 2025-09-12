정청래 "생사고락 함께한 전우, 함께 뛰자"…김병기에 화해 시도?

▲ 12일 국회에서 열린 최고위원회의 참석한 정청래 민주당 대표와 김병기 민주당 원내대표

민주당 정청래 대표는 오늘(12일) "우리 안의 작은 차이가 상대방과의 차이보다 크겠느냐"고 말했습니다.정 대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 "우리는 죽을 고비를 넘기며 생사고락을 함께한 전우이자 동지"라며 이같이 밝혔습니다.그러면서 "당정대(여당, 정부, 대통령실)가 찰떡같이 뭉쳐 차돌처럼 단단하게 원팀, 원보이스로 완전한 내란 종식과 이재명 정부의 성공을 위해서 함께 뛰자"며 "이것이 시대정신이고 국민의 명령"이라고 강조했습니다.여야 원내지도부가 합의했던 3대 특검법 수정안을 파기하는 과정에서 김병기 원내대표와의 충돌을 염두에 두고 화합을 강조한 메시지를 언급한 것으로 해석됩니다.이어 정 대표는 "정권은 교체됐고 이재명 정부는 출범했지만, 내란과의 전쟁은 아직 끝나지 않았다"며 "윤석열 정권 3년 동안의 국정농단은 3대 특검으로 반민족, 반헌법, 부정비리, 부정부패에 대해 응당한 처벌을 해야 한다"고 언급했습니다.(사진=연합뉴스)