17세 모범생 아들의 죽음, 7시간 무차별 폭행한 친모가 범인…'그알' 추적

SBS '그것이 알고 싶다'가 부산에서 7시간 동안 폭행과 가혹행위로 사망한 17세 소년의 비극 속 감춰진 비밀을 추적한다.



오는 13일 방송될 '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')는 '7시간의 살인 시나리오-누가 17세 소년을 죽였나'라는 부제로 사건을 파헤친다.



지난 1월 4일 새벽 2시 반경, 119에 접수된 긴박한 신고 전화. 새벽녘 아파트가 떠나갈 정도로 오열하던 신고자는, 고1 윤여준(가명) 군의 어머니였다. 어머니는 "우리 아들 제발 숨만 쉬게 해 주세요. 병원 좀 데려다 달라고요, 제발!"이라며 다급하게 말했다.



119와 경찰이 집에 도착했을 때, 창백한 얼굴로 온몸에 멍과 상처가 가득했다는 여준 군. 심폐소생술을 하며 응급실에 도착했지만, 아이는 외상성 쇼크로 이내 사망했다. 상당히 오랜 시간 심각한 폭행이 이루어졌고, 날카롭고 단단한 도구가 쓰인 흔적도 아이의 몸에 그대로 남아 있었다. 누가 열일곱 살 아이에게 이토록 끔찍한 가혹행위를 한 걸까.



가해자의 정체는 경찰이 현장에 도착한 뒤 밝혀졌다. 놀랍게도, 아들을 살려달라고 애원했던 엄마 안 씨(가명)가 스스로 범행을 인정한 것이다.



전날 저녁 6시부터 새벽 1시경까지 집 안에서 벌어진 7시간의 학대. 친모는 아들의 팔과 다리를 결박하고 테이프로 입을 막은 채, 뜨거운 물을 붓거나 나무 막대기와 철제 옷걸이로 셀 수 없이 구타했다고 한다. 이혼 후 두 아이를 홀로 억척스럽게 키우며 유순했다는 그녀는, 어쩌다 자신이 낳은 아이에게 그토록 무자비한 폭행을 가한 걸까.



잘못된 버릇을 고치기 위해 체벌했을 뿐, 아들이 죽을 줄은 몰랐다며 뒤늦게 후회했다는 친모 안 씨. 그런데 유일하게 집 안에서 벌어지는 일을 알고 있었다는 앞집 이웃이 있었다. 안 씨와 동갑으로 그녀의 아이들을 돌봐주기도 했다는 앞집 여성 홍 씨(가명)는, 그날 안 씨의 긴급한 연락을 받고 집에 와 신고를 도왔다고 한다.



평소 거짓말을 하거나 친구들을 괴롭히는 등 여준 군의 행실이 불량해 평소에도 체벌이 이루어지는 걸 목격했다는 앞집 여성 홍 씨. 하지만 학교 선생님이나 친구들은, 여준 군이 공부도 잘하고 교우관계도 좋은 모범생이었다고 입을 모았다. 엄마에게도 늘 존댓말을 하고 효심 가득했다는 여준 군을, 홍 씨는 왜 부정적으로 묘사한 걸까.



'그알' 제작진은 그날 엄마 안 씨와 앞집 여성 홍 씨가 나눈 충격적인 통화 음성과 대화 내역을 확보했다. 이날의 폭행을 이미 알고 있었고, 학대가 이루어졌던 때 안 씨의 집에도 들렀던 걸로 확인된 홍 씨. 엄마 안 씨의 폭행을 부추기는 듯한 그녀의 정체는 뭘까. 두 사람은 대체 무슨 관계이며, 이 처참한 비극에서 홍 씨는 어떤 역할을 했던 걸까.



엄마의 폭행과 가혹행위로 사망한 17세 소년의 비극적인 사건을 추적할 '그알'은 오는 13일 토요일 밤 11시 10분에 방송된다.



