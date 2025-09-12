미 정치권, 안전 위기감 급증…백악관·의회, 경호조치 강화

▲ 11일(현지시간) 미 트럼프 대통령이 방문한 뉴욕 양키스 홈구장에 배치된 저격수

미국 청년 보수 운동을 대표했던 찰리 커크의 암살 사건 이후 워싱턴 정가에 안전과 경호에 대한 위기감이 고조되고 있습니다.대통령에 대한 비밀경호국(SS)의 경호가 강화됐고, 연방의회 의원들은 야외 행사를 실내로 옮겨 치르는 등 위협 요인 최소화에 나섰습니다.월스트리트저널(WSJ)은 11일(현지시간) 트럼프 대통령이 관람한 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 뉴욕 양키스의 홈 경기에 대해 경호 인력을 확충해 배치했다고 보도했습니다.이와 함께 백악관은 트럼프 대통령의 경호를 전반적으로 강화하는 방향으로 논의에 착수했습니다.다만 트럼프 대통령의 경호 강화와는 별개로 백악관에선 불안감이 확산하는 것으로 알려졌습니다.커크의 피살은 정치적으로 양극화가 심화한 미국 사회에서 암살과 같은 극단적인 폭력 행위가 언제 어디서든 발발할 수 있다는 점을 뚜렷하게 드러냈기 때문입니다.트럼프 대통령도 지난해 7월 펜실베이니아 버틀러에서 암살자의 표적이 됐습니다.한 백악관 관계자는 "일부 참모들은 개인의 안전에 대해 두려움을 느끼고 있다"고 내부 분위기를 전했습니다.야당인 민주당은 커크의 암살 사건에 대해 유감을 표명하면서도, 트럼프 대통령에 대해 책임론을 제기했습니다.트럼프 대통령과 주변 인사들의 거친 언행이 미국의 정치적 양극화를 부채질했다는 것입니다.엘리자베스 워런(민주·매사추세츠) 상원의원은 "트럼프가 인터넷에 올린 각종 혐오 '밈'이나 추악한 발언들을 떠올려보자"라며 "대통령부터 바뀌어야 한다"고 지적했습니다.그러나 미국 사회의 긴장감은 더욱 고조되는 분위기입니다.트럼프 대통령은 정치 폭력의 근원으로 '급진 좌파'를 지목하고, 필요한 조처를 하겠다고 공언했습니다.특히 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영을 대표하는 청년 보수 인사 잭 포소비엑은 상대 진영을 향해 "응징이 있을 것"이라고 밝혔습니다.'눈에는 눈, 이에는 이' 식의 보복을 다짐한 셈입니다.이 같은 상황에서 연방의회 의원들도 안전 조치를 강화하고 있습니다.민주당 내 급진파로 분류되는 알렉산드리아 오카시오-코르테즈(뉴욕) 연방하원의원은 이번 주말 노스캐롤라이나에서 열릴 예정이었던 집회를 연기했습니다.오카시오-코르테즈는 진보성향의 유권자들에게 열광적인 인기를 얻고 있지만, 동시에 보수층으로부터 반감이 적지 않은 정치인입니다.이와 함께 델리아 라미레즈(민주·일리노이), 시드니 캠라거-도브(캘리포니아) 연방하원의원은 이날 의회 앞에서 기자회견을 할 예정이었지만, 장소를 실내로 옮겼습니다.공화당 소속인 제임스 코머 하원 감독위원회 위원장은 커크의 암살범이 약 180미터 떨어진 건물의 옥상에 숨어있었다는 점을 거론하면서 "경호 인력이 아무리 많아도 누군가 옥상에 엎드려 있다면 못 볼 수 있다. 야외 행사의 경우 의원들이 보안 문제를 진지하게 고민해야 할 때가 왔다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)