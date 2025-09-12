뉴스

'김건희 통일교 청탁 의혹' 건진법사 전성배 23일 첫 재판

한성희 기자
작성 2025.09.12 10:11 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'김건희 통일교 청탁 의혹' 건진법사 전성배 23일 첫 재판
▲ 건진법사 전성배

김건희 여사에게 건넬 통일교 현안 청탁과 함께 금품을 받은 혐의 등으로 재판에 넘겨진 '건진법사' 전성배 씨의 첫 재판이 오는 23일 열립니다.

서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사)는 특정범죄 가중처벌법상 알선수재, 정치자금법 위반 혐의로 구속기소 된 전 씨의 첫 공판준비기일을 오는 23일 오후 2시로 지정했습니다.

공판준비기일은 정식 재판에 앞서 피고인과 검찰 양측의 의견을 확인하고 증거조사 계획을 세우는 절차로, 정식 공판과 달리 피고인의 출석 의무는 없습니다.

전 씨는 김건희 여사와 공모해 2022년 4∼7월 통일교 전 세계본부장 윤영호 씨로부터 교단 지원 청탁을 받고 다이아몬드 목걸이, 샤넬백 등 총 8천여만 원 상당의 금품을 수수한 혐의를 받습니다.

특검팀은 공소장에 김 여사가 전 씨로부터 해당 금품을 전달받았다고 적었습니다.

특검팀은 같은 기간 전 씨가 청탁·알선을 대가로 '통일그룹 고문' 자리를 요구하면서 윤 씨로부터 총 3천만 원을 받은 것으로도 파악했습니다.

전 씨는 기업들로부터도 각종 청탁을 받고 2억 원에 달하는 금품을 받아 챙긴 것으로 조사돼, 마찬가지로 알선수재 혐의가 적용됐습니다.

김 여사 의혹을 조사하는 민중기 특별검사팀은 지난 8일 전 씨를 구속 기소한 바 있습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지