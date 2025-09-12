뉴스

민주, 특검법 번복 논란에…송언석 "책임 떠넘기는 촌극"

손형안 기자
작성 2025.09.12 10:03 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
민주, 특검법 번복 논란에…송언석 "책임 떠넘기는 촌극"
▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 12일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 

여아가 합의를 통해 도출한 3대 특검법이 만 하루도 지나지 않아 파기된 것에 대해 국민의힘 송언석 원내대표는 "민주당 지도부는 서로 책임을 떠넘기는 우스운 촌극을 보였다"고 비판했습니다.

특검의 수사 기간을 연장하고 수사 인력을 충원하는 등의 내용이 담긴 3대 특검법 개정안은 어제 민주당 주도로 국회 본회의를 통과됐습니다.

송 원내대표는 오늘(12일) 국회에서 열린 원내대책회의에서 "정청래 여의도 대통령은 특검법 개정안 관련 여야 합의안을 사전 보고 받았음에도 아무것도 몰랐다는 척하면서 뻔뻔하게 모든 책임을 같은 당의 원내 지도부에 뒤집어씌우려고 했다"고 주장했습니다.

송 원내대표는 또 "이재명 대통령도 치졸한 면모를 보이기는 매한가지였다"며 "대통령은 여야 합의안을 '몰랐다. 또 그렇게 하기를 바라지 않는다'라는 새빨간 거짓말을 태연히 회견장에서 했는데, 협상 과정에서 여당 원내지도부가 대통령실과 전혀 소통을 않았느냐고 국민이 묻는다"고 말했습니다.

그는 "민주당 원내지도부가 일단 정부조직법 통과시키고 나중에 특검법을 개정해서 수사 기간을 연장하는 것도 가능하지 않냐라는 취지의 발언을 했다"며 여당의 특검법 개정안 수정 합의 및 번복 사태에 대해 "얄팍한 모략", "이재명 정권 수뇌부의 합작 사기극"이라고 비판했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
손형안 기자 사진
손형안 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지