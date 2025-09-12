민주, 특검법 번복 논란에…송언석 "책임 떠넘기는 촌극"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 12일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.

여아가 합의를 통해 도출한 3대 특검법이 만 하루도 지나지 않아 파기된 것에 대해 국민의힘 송언석 원내대표는 "민주당 지도부는 서로 책임을 떠넘기는 우스운 촌극을 보였다"고 비판했습니다.특검의 수사 기간을 연장하고 수사 인력을 충원하는 등의 내용이 담긴 3대 특검법 개정안은 어제 민주당 주도로 국회 본회의를 통과됐습니다.송 원내대표는 오늘(12일) 국회에서 열린 원내대책회의에서 "정청래 여의도 대통령은 특검법 개정안 관련 여야 합의안을 사전 보고 받았음에도 아무것도 몰랐다는 척하면서 뻔뻔하게 모든 책임을 같은 당의 원내 지도부에 뒤집어씌우려고 했다"고 주장했습니다.송 원내대표는 또 "이재명 대통령도 치졸한 면모를 보이기는 매한가지였다"며 "대통령은 여야 합의안을 '몰랐다. 또 그렇게 하기를 바라지 않는다'라는 새빨간 거짓말을 태연히 회견장에서 했는데, 협상 과정에서 여당 원내지도부가 대통령실과 전혀 소통을 않았느냐고 국민이 묻는다"고 말했습니다.그는 "민주당 원내지도부가 일단 정부조직법 통과시키고 나중에 특검법을 개정해서 수사 기간을 연장하는 것도 가능하지 않냐라는 취지의 발언을 했다"며 여당의 특검법 개정안 수정 합의 및 번복 사태에 대해 "얄팍한 모략", "이재명 정권 수뇌부의 합작 사기극"이라고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)