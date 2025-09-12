"이스라엘 참가 반대" 유럽 방송사들 '유로비전' 보이콧

▲ 올해 유로비전 2등한 이스라엘 가수 유발 라파엘

유럽 최대 팝 음악 축제인 '유로비전' 내년 대회를 앞두고 주요 방송사들이 이스라엘의 팔레스타인 가자지구 공격을 규탄하는 뜻에서 잇따라 보이콧을 예고했습니다.영국 BBC 방송은 현지시간 11일 아일랜드의 공영방송 RTE가 이스라엘의 내년 유로비전 참가가 확정된다면 대회에 불참하겠다고 밝혔다고 보도했습니다.RTE는 이날 성명에서 아일랜드의 유로비전 참가는 "가자지구에서 계속되는 끔찍한 인명의 손실을 고려할 때 양심에 반하는 것"이라면서 이같이 전했습니다.RTE는 주최 측인 유럽방송연합(EBU)의 이스라엘 참가 논의 결과에 따라 보이콧 여부를 최종 결정할 것이라고 덧붙였습니다.슬로베니아의 국영방송 RTVSLO도 이스라엘이 참가할 경우 불참하겠다고 밝혔습니다.어니스트 우터슨 스페인 문화부 장관도 이스라엘이 대회에 참가한다면 스페인은 불참할 수도 있다고 말했습니다.이스라엘의 참가에 반대하며 대회를 보이콧하는 방송사가 늘어난다면 오스트리아 빈에서 열리는 내년 대회 참가국은 15개국에서 20개국 정도에 불과할 것이라는 전망이 나오고 있습니다.일반적으로는 37개국에서 40개국 정도가 유로비전에 참가하고 있습니다.마틴 그린 유로비전 감독은 "중동 지역의 분쟁에 대한 우려를 이해한다"라며 "유로비전을 둘러싼 참가 관리와 지정학적 긴장에 대한 의견 수렴을 위해 모든 EBU 회원과 협의 중"이라고 말했습니다.1956년 시작된 유로비전은 EBU 회원인 방송사가 선발한 국가대표 가수끼리 경쟁하는 유럽 최대의 팝 음악 국가 대항전입니다.이스라엘은 지난 1973년부터 올해 대회까지 빠짐없이 참가했으나, 2023년 10월 가자전쟁 이후 논란이 커지고 있습니다.지난 5월 스위스 바젤에서 열린 올해 대회에서는 이스라엘 가수 유발 라파엘이 2위를 차지했는데, 결선 당일 200명가량의 시위대가 규탄 시위를 벌였습니다.(사진=게티이미지코리아)