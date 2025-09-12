미국, 구금자 귀국날 '관세카드'로 한국 압박…한미관계 산넘어산

▲ 한미정상회담을 하고 있는 이재명 대통령과 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 행정부가 현지 시간 11일 한미 무역협정 최종 합의가 교착상태에 빠진 것과 관련, 다시 '관세'를 무기로 미국 요구대로 수용하라고 한국을 압박했습니다.양국은 지난 7월 30일 새로운 무역협정에 큰 틀에서 합의했고, 지난달 25일 한미 정상회담을 계기로 이를 거듭 확인했습니다.새 협정의 골자는 미국이 한국에 부과하기로 한 25%의 상호관세를 15%로 낮추는 대신 한국이 3천500억 달러 규모의 대미(對美) 투자를 한다는 겁니다.양국은 이후 지난 8일 미국에서 산업통상자원부와 기획재정부 합동 실무대표단과 미 상무부 및 무역대표부 관계자들이 협정 최종 타결을 위한 실무협의를 벌였지만, 합의를 도출하지 못했습니다.이를 두고 국내에서는 협의가 교착상태에 이른 것 아니냐는 관측이 나왔습니다.이재명 대통령도 어제(11일) 취임 100일 기자회견에서 "앞으로도 한참 더 협상해야 된다"고 말했습니다.이런 가운데 하워드 러트닉 미 상무장관은 이날 미 CNBC 방송에 출연, "한국은 그 (한미 간 무역)협정을 수용하거나 관세를 내야 한다. 명확하다"고 말했습니다.그는 특히 일본과 무역협정에 최종 서명했고 한국이 이를 분석하고 있다는 점을 거론, "그래서 유연함은 없다"라고도 했습니다.러트닉 장관의 언급은 3천500억 달러 대미 투자 패키지의 구성과 방식, 투자 수익 배분 등을 미국의 요구대로 수용해 무역헙정에 최종 서명하지 않으면, 한국에 대한 국가별 관세를 25%로 되돌리겠다는 위협으로 풀이됩니다.또한 한국처럼 15%의 관세를 부과하기로 한 일본과는 이미 서명까지 이뤘기 때문에 한국이 이보다 유리한 조건으로 최종 타결할 수 없다는 미국 입장을 "유연함은 없다"는 표현으로 확인한 것으로 읽힙니다.그는 그러면서 일본의 5천500억 달러 규모 대미 투자금은 알래스카 LNG 송유관 건설 같은 인프라 확충 등 미국이 원하는 대로 쓰일 것이며, 일본이 낸 5천500억 달러를 회수할 때까지 수익을 50대 50으로 배분하되 이후에는 수익의 90%를 미국이 가져가는 미일 협정을 구체적으로 소개하며 한미 간 협정도 비슷한 조건으로 이뤄져야 한다는 의지를 보였습니다.이처럼 한동안 뜸했던 미국의 '관세 위협'이 다시 나온 것은 이날 김정관 산업통상자원부 장관이 갑작스레 미국을 방문한 것과 무관치 않아 보입니다.워싱턴 DC가 아닌 뉴욕으로 입국한 김 장관은 이곳에서 러트닉 장관 등과 만나 양국 간 협상 모멘텀을 이어갈 방침으로 알려졌는데, 러트닉 장관은 한국의 상대가 온다는 소식에 협상에서 유리한 위치를 확보하는 차원에서 더욱 강경한 입장을 취했을 가능성이 있어 보입니다.러트닉 장관은 이날 뉴욕 '그라운드 제로'에서 열린 9·11 테러참사 24주기 추모식에 참석하는 등 현재 뉴욕에 머물고 있습니다.한미 간 협상의 세부 조율을 매듭짓고 협정 문안에 서명하는 일은 앞으로 상당한 진통이 예상됩니다.이 대통령은 기자회견에서 무역협정 최종 서명에 대해 "좋으면 사인해야 하는데, 이익되지 않는 사인을 왜 하나"라며 미국 측 현재 요구를 수용할 수 없다는 입장을 분명히 했습니다.이 대통령의 언급대로 미국 측이 요구하는 대미 투자 패키지 구상은 우리 측이 받아들이기 어렵고, 미국은 이를 받지 않으면 관세를 되돌리겠다는 입장이어서 양국 간 밀고당기기는 한동안 이어질 전망입니다.아울러 이처럼 미국의 압박·위협 메시지가 공교롭게 조지아주에서 미 이민 당국에 체포·구금됐던 한국인 300여 명이 귀국하는 날 나오면서 한미 관계에 미칠 영향도 우려됩니다.이와 관련, 이 대통령은 기자회견에서 한미간의 통상협상과 외교·안보 분야 협상 과제들을 열거하면서 "내가 작은 고개 하나 넘었다, 이렇게 표현을 했던 기억이 난다. 앞으로도 넘어가야 될 고개가 퇴임하는 그 순간까지 수없이 있겠다"고 말했습니다.