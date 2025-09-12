뉴스

[뉴욕 증시] '관세 민감' 품목 가격↑…시장 영향은?

SBS 뉴스
작성 2025.09.12 08:02 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
뉴욕증시입니다.

미증시 3대 지수가 물가 압박과 고용 둔화 우려 속에서도 사상 최고치를 기록했습니다.

특히 나스닥은 4일 연속 최고치를 경신하며 2만 2000선을 돌파했습니다.

섹터별로는 에너지를 제외한 전 업종이 상승한 가운데 소재가 2%, 경기소비재가 1% 넘게 올랐습니다.

미 노동부에 따르면 변동성이 큰 식품과 에너지 가격을 제외한 8월 근원 CPI는 전년 동월 대비 3.1%, 전월 대비는 0.3% 상승했습니다.

또 8월 CPI는 전년 대비 2.9% 오르며 예상치에 근접했고 전월 대비로는 0.4% 상승률을 보이며 예상치를 소폭 웃돌았습니다.

관세에 민감한 다양한 품목의 가격이 상승한 것으로 나타났지만 시장에 큰 영향은 없었습니다.

간밤 발표된 주간 실업수당 청구 건수가 26만 3000건으로 4년 만에 최고치를 기록했는데요.

고용 둔화로 금리 인하 속도가 더 빨라질 것이라는 기대감이 강해졌습니다.

종목별로 테슬라는 자율주행 로봇 택시가 네바다주에서도 시험 운행에 돌입한다는 소식으로 6%대 급등했습니다.

전일 폭등한 오라클은 간밤 6% 넘게 하락하며 숨고르기에 들어갔습니다.

다음 주 화요일과 수요일 예정된 연준 회의에 앞서 시장은 물가와 고용 주요 지표를 소화했는데요.

9월 FOMC를 앞두고 다음 주 시장은 어떻게 흘러갈지 지켜봐야겠습니다.

지금까지 뉴욕증시였습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지