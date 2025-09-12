고승민 4안타 맹활약…롯데, 5연패 탈출

<앵커>



프로야구에서 6위 롯데가 4안타를 터뜨린 고승민을 앞세워 5연패에서 탈출하며 가을야구 희망을 키웠습니다.



배정훈 기자입니다.



<기자>



시즌 2호 삼중살을 만들어내며 기분 좋게 경기를 시작한 롯데는 고승민의 맹타를 앞세워 연패탈출에 성공했습니다.



1회 선제 적시타를 때려냈던 고승민은 3회 다시 한 번 안타를 친 뒤 후속타로 득점에 성공했고, 3대 3으로 맞선 6회 우전 적시타를 뽑아내며 팀의 결승 타점까지 책임진 뒤, 9회 다시 안타를 때려내며 4안타 경기를 완성해 팀 승리의 일등공신이 됐습니다.



KIA를 꺾고 5연패에서 탈출한 6위 롯데는 5위 삼성을 한 경기 차이로 바짝 추격했습니다.



4위 KT는 선두 LG에 역전승을 거뒀습니다.



4대 0으로 뒤진 7회 황재균이 절묘한 슬라이딩으로 득점에 성공하는 등 넉점을 몰아치며 단숨에 동점을 만든 KT는 8회 2아웃 1, 2루 기회에서 권동진이 2타점 적시 3루타를 때려내며 잠실 원정팬들을 열광시켰습니다.



6대 4 역전승을 거둔 KT는 3위 SSG와 두 경기 차를 유지했습니다.



SSG는 삼성에 8대 4 역전승을 거뒀습니다.



SSG 최정은 9회 쐐기 솔로포를 쏘아올리며 KBO리그 최초 10시즌 연속 20홈런이라는 대기록의 주인공이 됐고, 노경은은 사상 처음으로 3년 연속 30홀드를 달성했습니다.



최하위 키움은 김건희의 2안타 2타점 활약을 앞세워 갈길 바쁜 NC에 4대 1 승리를 거뒀습니다.



(영상편집 : 박정삼)