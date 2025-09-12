뉴스

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

작성 2025.09.12 06:06
1. 한국인 316명 귀국길…오후 4시쯤 도착할 듯

미국에서 구금됐다가 석방돼 귀국길에 오른 우리 근로자 316명이 오늘(12일) 오후 인천공항에 도착합니다. 한미 양국은 이런 구금 사태가 다시 일어나지 않도록 하기 위해 비자 문제를 개선하기 위한 실무 협의체를 가동하기로 했습니다.

2. "내란재판부 위헌 아냐"…'보완수사권 존치' 무게

이재명 대통령이 취임 100일 기자회견에서 여권에서 거론되는 내란특별재판부 설치가 위헌이 아니란 뜻을 밝혔습니다. 검찰의 보완수사권에 대해선 부실 수사로 이어지지 않도록 치밀한 검토를 거쳐야 한다며 존치 쪽에 무게를 실었습니다.

3. '더 센 특검법' 강행 처리…민주 투톱 정면충돌

민주당이 수사 기간을 연장하고 인력을 대폭 증원하는 내용의 특검법 개정안을 본회의에서 통과시켰습니다. 국민의힘과 합의를 하루 만에 파기한 건데, 이 과정에서 정청래 대표와 김병기 원내대표가 공개적으로 충돌했습니다.

4. 정보 유출 없다더니…5,561명 식별번호 털렸다

KT가 불법 초소형 기지국을 통해 5천5백여 명의 가입자 식별번호가 유출된 정황을 확인하고 당국에 신고했습니다. 개인정보 유출은 없다고 단언했던 KT는 대표이사가 나서 사과하고 피해를 100% 보상하겠다고 밝혔습니다.
