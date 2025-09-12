"협정 수용 아니면 관세" 압박…산업장관 미국에

<앵커>



아직 세부사항을 놓고 조율을 계속하고 있는 한미 무역 협정에 대해 미국이 강하게 압박하고 나섰습니다. 미국 상무장관은 한국이 합의한 대로 협정을 수용하거나, 아니면 원래대로 관세를 내야 한다고 주장했는데, 김정관 산업장관은 추가 논의를 위해 미국을 찾았습니다.



워싱턴 김용태 특파원입니다.



<기자>



한미 관세·무역 협정 후속 협의가 교착 상태에 빠진 가운데 러트닉 미 상무장관이 한국을 강하게 압박하고 나섰습니다.



러트닉 장관은 미 CNBC 인터뷰에서 한국은 미국과 합의한 대로 수용하거나 관세를 내야 한다고 주장했습니다.



한국은 미국에 3천500억 달러를 투자하기로 하고 관세를 15%로 낮췄는데, 미국 뜻대로 투자를 하든지 아니면 인하 이전 원래 관세인 25%를 내라는 뜻으로 해석됩니다.



현재 한미는 대미 투자금을 어떻게 구성하고 이익 배분을 어떻게 할지를 놓고 이견을 보이는 것으로 알려졌습니다.



[이재명 대통령 : (대미 투자) 3,500억 달러를 어떻게 할 거냐, 관세는 또 어 떻 게 할 거냐 등등. 분명한 것은 저는 어떤 이면 합의도 하지 않는다(는 것입니다.)]



러트닉은 한국이 일본을 보고 있을 거라며 유연함은 없다고 말했는데 미국에 유리하게 체결된 일본과의 협정 방식을 한국에도 밀어붙일 가능성이 커졌습니다.



조지아주 구금 사태와 관련해 러트닉은 트럼프 대통령이 외국 기업 인력에게 들어와서, 미국인을 교육하고 귀국하라는 세 가지 원칙을 제시할 것이라고 덧붙였습니다.



김정관 산업장관은 비자 제도 개선 방안과 무역협정 세부내용을 논의하기 위해 러트닉 자택이 있는 미국 뉴욕을 찾았습니다.



한미 고위급 접촉을 통해 돌파구가 마련될지 주목되는 가운데, 현대차 측은 이번 구금사태로 공장 건설이 적어도 2~3개월 지연될 것이라고 예상했습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 정성훈, 디자인 박소연)