[날씨] 최대 150mm 이상의 '강한 비'…대구·광주 27도

오늘(12일)부터 주말 사이 전국에 가을비가 쏟아지겠습니다.



현재 제주에 시간당 50mm 안팎의 폭우가 쏟아지면서 호우특보가 내려진 가운데 제주는 오전까지 비가 강하게 내리겠고요.



오전에 전남부터 비가 시작돼 오후에는 서울을 비롯한 서쪽과 남부에도 비가 내리겠고 강원에는 오늘 밤부터 비가 잦겠습니다.



내일까지 예상되는 비의 양을 보시면 경기 남부와 강원, 충청과 전북에 많게는 150mm 이상, 서울을 비롯한 그 밖의 수도권에 최고 100mm 이상의 많은 비가 예보돼 있고요.



그 밖의 남부에도 최고 80mm, 강릉에는 20에서 60mm의 비가 흠뻑 내리겠습니다.



특히 오늘 밤부터 시간당 30에서 최고 50mm 안팎의 매우 강한 비가 쏟아질 것으로 보여 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



현재 기온 보시면 서울이 23.1도, 대구 21.6도로 출발하고 있고요.



낮 기온 서울 28도, 강릉과 대구, 광주가 27도로 비가 내리면서 어제보다 1도에서 5도가량 낮겠습니다.



이번 비는 내일 밤이면 대부분 그치겠고요.



일부 동쪽과 제주는 일요일까지도 이어지는 곳이 있겠습니다.



(박세림 기상캐스터)