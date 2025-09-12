FBI, '찰리 커크 암살사건' 용의자 공개 수배…1억원대 현상금

▲ 총격당한 우익단체 창립자 찰리 커크

도널드 트럼프 미국 대통령의 측근인 우익활동가 찰리 커크가 암살된 사건을 수사 중인 미 당국이 용의자로 추정되는 남성의 사진을 공개하며 대중의 제보를 당부했습니다.미 연방수사국 솔트레이크 지부는 현지 시간 11일 엑스 계정에 2장의 사진을 올리고 용의자로 추정되는 인물을 식별하는 데 도움이 될 만한 정보를 요청한다고 밝혔습니다.이 사진 속 남성은 검은색 긴소매 티셔츠에 검은색 모자, 선글라스를 착용한 모습입니다.FBI는 주요 정보를 제공한 사람에게 보상금으로 10만 달러, 우리 돈 약 1억 4천만 원을 지급하겠다고 밝혔습니다.당국이 아직 용의자를 특정하지 못하고 있는 가운데, 사건이 벌어진 유타밸리대학 캠퍼스 인근 숲 속에서 수건에 감춰진 소총을 발견했다고 밝혔습니다.이 총기에서는 탄피가 약실에서 발견됐으며, 탄창에는 실탄 세 발이 장전된 상태였다고 AP통신은 전했습니다.당국은 이 총기와 탄약을 분석해 총격범의 신원이나 범행 동기를 규명할 단서를 찾는 작업을 진행 중입니다.저격범은 커크가 앉아 있던 야외 공간의 맞은편 건물 지붕 위에서 총 한 발을 발사한 뒤 지붕에서 뛰어내려 인근 주택가로 도주한 것으로 당국은 추정하고 있습니다.유타주 공공안전국장 보 메이슨은 "총격범은 대학생 나이로 보이며 수요일 커크가 살해된 대학 캠퍼스에서 다른 학생들과 섞여 있었다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 전날 커크가 암살된 배경에 대해 "수년간 급진 좌파는 찰리와 같은 훌륭한 미국인들을 나치와 세계 최악의 대량 학살자, 범죄자들에 비교해 왔다"며 이 사건을 '테러'로 규정했습니다.하지만 수사 당국이 용의자를 체포하는 데 난항을 겪으면서 사건 발생 24시간이 지난 시점까지도 범행 동기는 불분명한 상황입니다.다만 미 일간 월스트리트저널은 수사기관 소식통을 인용해 당국이 발견한 소총 내 탄약에 트랜스젠더·반(反)파시스트 이념을 표현하는 문구가 새겨져 있었다고 전했습니다.우익 단체 '터닝포인트 USA'의 창립자이자 대표인 커크는 전날 낮 유타주 유타밸리대학에서 이 단체가 주최한 토론회 행사에 참석해 청중과 문답하던 중 총격을 받아 숨졌습니다.그는 미국의 대 표적인 청년 보수 인사로 활동해 오면서 트럼프 대통령의 재집권에도 상당한 기여를 한 것으로 평가받습니다.트럼프 대통령은 커크에게 '대통령 자유의 메달'을 수여하겠다고 밝혔으며, JD 밴스 부통령은 솔트레이크시티에 있는 커크의 유족을 방문할 예정입니다.밴스 부통령은 엑스에 2017년 이후 커크와 나눈 우정을 회고하는 추모 글을 게시하고, 커크가 트럼프 대통령의 2기 행정부 구성에 중추적 역할을 했다고 썼습니다.밴스 부통령은 "이 행정부에서 우리가 거둔 성공의 많은 부분은 찰리의 조직력과 소집 능력에서 비롯됐다"며 "그는 단순히 2024년 승리를 도운 게 아니라 우리가 정부 전체 인력을 구성하는 것을 도왔다"고 밝혔습니다.커크는 3살 딸과 1살 아들을 둔 아빠로, 아내인 에리카 커크는 2012년 미스 애리조나에 선발됐고 대학 농구 리그인 NCAA 여자 농구 선수로 활동한 이력이 있다고 미 언론은 전했습니다.(사진=게티이미지)