크렘린궁 "푸틴의 경주 APEC 정상회의 참석 여부 미정"

▲ 블라디미르 푸틴 러시아 대통령

크렘린궁이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 경주 APEC 정상회의 참석 여부가 아직 결정 나지 않았다고 밝혔습니다.타스 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 현지 시간 11일 브리핑에서 푸틴 대통령이 APEC 정상회의에 참석하느냐는 질문에 "아직 결정되지 않았다"고 답했습니다.APEC 정상회의는 다음 달 31일부터 11월 1일까지 경주에서 열리며, 푸틴 대통령에게도 참석 초청장이 전달된 상태입니다.푸틴 대통령은 우크라이나 상황 관련으로 국제형사재판소 체포영장이 발부된 상태이기 때문에 국제 행사 참여에 제약받아왔습니다.페스코프 대변인은 푸틴 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 전화 통화 일정도 아직 확정되지 않았다고 밝혔습니다.그는 "지금까지 전화 통화 날짜에 대한 구체적인 협의는 없다"면서도 "그러나 우리는 이 일에 필요한 모든 채널을 갖추고 있으므로 그런 대화는 필요하다면 꽤 빠르게 합의될 수 있다"고 말했습니다.페스코프 대변인은 오는 12일부터 16일까지 벨라루스에서 진행될 러시아와 벨라루스의 군사 훈련 '자파드 2025'가 제3국을 겨냥하지 않는다고 강조했습니다.그는 "이는 정기 훈련으로 다른 누구를 겨냥하지 않는다. 두 전략 동맹의 상호작용을 개선하기 위한 국방 협력과 노력이 계속되는 것"이라고 설명했습니다.러시아와 벨라루스는 자파드 2025 기간에 핵무기와 오레시니크 중거리 탄도 미사일 시스템을 동원한 훈련도 진행할 예정입니다.페스코프 대변인은 최근 루블의 달러·유로 대비 가치가 급락하는 등 환율 변동성이 커진 데 대해서는 "달러 환율 변동은 시장의 과정"이라며 "세계 경제가 다소 격동적인 상황에서도 (러시아의) 거시경제 상황은 여전히 차분하고 신뢰할 수 있으며 예측할 수 있다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)