고무보트로 제주 밀입국한 중국인 5명 검거…1명 추적 중

▲ 제주 해안서 발견된 정체불명의 보트

고무보트를 타고 제주로 밀입국한 중국인 2명이 11일 추가 검거됐습니다.밀입국 중국인 6명 중 5명이 현재까지 검거돼 1명만 아직 붙잡히지 않은 상태입니다.제주해양경찰청은 출입국관리법 위반 혐의로 50대 중국인 남성 A 씨와 40대 여성 B 씨를 이날 검거했다고 밝혔습니다.A 씨는 경찰의 수사망이 좁혀오자 자수하겠다고 해경에 신고했다가 다시 잠적, 오늘(11일) 낮 12시 3분 제주 서귀포시 남원읍에 있는 한 훈련센터 인근 도로에서 검거됐습니다.B 씨는 오늘 오후 5시 50분쯤 제주시 용담동의 공원 주차장에서 해경에 긴급 체포됐습니다.A 씨와 B 씨는 지난 7일 오후 중국 남동부 장쑤성 난퉁시에서 다른 중국인과 함께 90마력 엔진이 달린 고무보트를 타고 8일 새벽 제주시 한경면 용수리 해안을 통해 밀입국한 혐의를 받습니다.오늘 붙잡힌 A·B 씨와 함께 밀입국한 다른 중국인 남성 3명도 앞서 검거됐으며, 제주에서 이들을 도운 중국인 여성 조력자 2명도 붙잡혔습니다.해경은 중국인 6명이 함께 고무보트를 타고 밀입국했으며, 서로 모르는 사이로 돈을 벌기 위해 중국인 브로커를 통해 밀입국한 후 뿔뿔이 흩어졌다는 진술을 확보했습니다.해경은 검거된 밀입국 중국인 중 3명을 구속했으며 아직 붙잡히지 않은 밀입국 중국인 1명을 추적하고 있습니다.앞서 제주 해경은 지난 8일 오전 7시 56분 제주시 한경면 용수리 해녀탈의장 인근에서 미확인 고무보트가 있다는 주민 신고를 접수했습니다.제주해양경찰서 소속 경찰관들의 현장 조사 결과 90마력 엔진이 설치된 고무보트에서 용량이 다른 유류 통 12개와 구명조끼 6벌, 포장지에 중국어가 표기된 빵을 비롯한 비상식량, 낚싯대 등이 확인됐습니다.해경과 경찰, 군 당국이 함께 조사한 결과 간첩 활동 등 대공 용의점은 없는 것으로 확인했습니다.