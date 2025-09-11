[8뉴스 예고] 미 구금 일주일 만에 석방…내일 귀국

8시 뉴스 주요 내용 살펴보겠습니다.



1. 미 구금 일주일 만에 석방…내일 귀국



미국 조지아주에 구금됐던 한국인 300여 명이 체포 일주일 만에 석방됐습니다. 이들은 애틀랜타 공항에 도착하는 대로 전세기를 타고 미국을 떠나 내일(12일) 오후 인천공항에 도착할 예정입니다.



2. KT "개인정보 유출 가능성…보상책 강구"



무단 소액결제 피해로 도마에 오른 KT가 불법 초소형 기지국을 통해 5천561명의 개인정보가 유출됐을 가능성이 확인됐다고 밝혔습니다. 김영섭 KT 대표는 "100% 보상책을 강구하겠다"며 고개를 숙였습니다.



3. 취임 100일…"내란재판부, 뭐가 위헌인가"



이재명 대통령이 취임 100일 기자회견에서 여당이 추진 중인 내란특별재판부 설치가 '위헌'이라는 주장을 정면 반박했습니다. "사법부 독립이 사법부 마음대로 하라는 건 절대 아니다"라고도 강조했습니다. 회견 내용 자세히 전해드립니다.



4. '3대 특검법' 합의 하루 만에 결렬 선언



민주당이 국민의힘 의견을 반영해 수정한 3대 특검법 개정안과 관련해, 하루 만에 협상 결렬을 선언했습니다. 야당이 거세게 항의하고, 여당 내에서도 충돌이 있어 후폭풍이 예상됩니다.



잠시 뒤 8시 뉴스에서 전해드립니다.