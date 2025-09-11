뉴스

김건희 교원 자격 취소 확정…이의 신청 안 해

한승희 기자
작성 2025.09.11 17:07 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
김건희 교원 자격 취소 확정…이의 신청 안 해
서울시교육청은 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사의 중등학교 정교사(2급) 미술 교원 자격증 취소를 확정하고 김 여사 측에 이를 통보했다고 밝혔습니다.

서울시교육청은 김 여사의 의견을 듣기 위해 지난달 5일과 25일 청문회를 열었으나 김 여사는 모두 불참했고, 별도의 의견서도 제출하지 않았습니다.

김 여사는 1999년 '파울 클레(Paul Klee) 회화의 특성에 관한 연구' 논문으로 숙명여대 교육대학원에서 석사학위를 받아 교원 자격증을 얻었습니다.

그러나 숙명여대는 지난 6월 논문 표절을 이유로 김 여사의 학위를 취소한 뒤 서울시교육청에 김 여사의 교원 자격증을 취소해 달라고 요청했습니다.

청문단은 김 여사의 논문을 표절이라 판단하고 그의 교원 자격증을 취소해야 한다고 의견을 모았습니다.

김 여사는 이달 9일까지였던 결과 확인 절차와 청문조서 열람에 참여하지 않았으며, 이의 신청 또한 하지 않았습니다.

이에 따라 서울시교육청은 그의 자격증 취소 처분을 확정하고 교육행정정보시스템(NEIS)에 취소 사실을 등록하는 한편, 김 여사와 교육부, 숙명여자대학교에 이를 알렸습니다.

서울시교육청 관계자는 "교원 자격의 적법성과 공정성 확보는 교육행정의 기본 원칙"이라며 "앞으로도 관련 법령에 따라 엄정하게 행정을 추진하겠다"고 말했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
한승희 기자 사진
한승희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지