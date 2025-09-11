뉴스

추락 위기의 경찰…순간 달려든 시민들, 무슨 일?

작성 2025.09.11
미국의 한 고가도로에서 교통사고가 발생했습니다.

경찰이 심하게 다칠 뻔했다는데요.

도움에 나선 시민들 덕분에 크게 다치진 않았다고 합니다.

<오! 클릭> 세 번째 검색어, '사고 현장에 나타난 시민 영웅들'입니다.

미국 텍사스주의 한 고가도로에 남성이 매달려 있습니다.

금방이라도 추락할 듯 위태로운 상황에 주변 사람들이 돕겠다고 몰려들었는데요.

위기에 빠진 남성은 이 지역 경찰관입니다.

고장 난 오토바이 운전자를 돕기 위해 갓길에 순찰차를 세우고 있었는데.

갑자기 뒤에서 대형 트럭이 순찰차를 들이받는 사고가 발생한 건데요.

그 충격으로 경찰관이 고가도로 밖으로 떨어졌고 추락 위기에 빠졌습니다.

다행히 주변 사람들이 곧장 밧줄과 사다리를 들고 달려와 경찰의 추락 사고를 막기 위해 애썼고, 경찰을 안전한 곳으로 옮길 수 있었습니다.

이번 사고로 현장에 있던 경찰과 주민 1명이 경미한 부상을 입은 것으로 알려졌는데요.

누리꾼들은 "아직은 살 만한 세상" "거침없이 달려간 착한 사마리아인" "진짜 영웅은 영화에만 있는 게 아니다" 등의 반응을 보였습니다.

(화면출처 : CNN·KCBD/KJTV·KTRK·WFTX·Stacy Wells·Lee Stacy Wells·Lee County Sheriff's Office)
