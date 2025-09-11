KT 대표 고개 숙였다…"유심 전면 교체·전액 보상할 것"

<앵커>



최근 발생한 무단 소액결제 사태와 관련해, KT가 5천5백여 명의 개인정보가 유출됐을 가능성을 인정했습니다. 대표가 직접 사과에 나섰고, 유심 전면 교체와 전액 보상을 약속했습니다.



엄민재 기자입니다.



<기자>



KT가 최근 불거진 무단 소액결제 사태와 관련해, 불법 초소형 기지국을 통해 일부 가입자의 고유 번호인 가입자식별정보 IMSI 유출 정황을 확인했다고 밝혔습니다.



IMSI는 유심(USIM)에 저장된 개인정보로, 유출 시 2차 범죄에 악용될 우려가 있지만, IMSI 유출만으로는 복제폰 생성은 어렵다고 전문가들은 말합니다.



유출 가능성이 있는 이용자는 모두 5천561명으로 파악됐습니다.



[구재형/KT 네트워크기술본부장 : 신호를 분석해 본 결과 5,561명이 IMSI 신호를 단말에서 보낸 상황은 확인했고 이 신호들은 불법 기지국을 통해 저희 기지국으로 전달되었다고….]



오늘(11일) 기자회견에서 김영섭 KT 대표는 "소액결제 피해 사고로 큰 불안과 심려를 끼쳐드렸다"며 고개 숙여 사과했습니다.



이어 "관계 당국과 함께 원인을 철저히 규명하고, 추가 피해를 막기 위한 기술적 조치를 취하겠다"며 "피해 고객에게는 전액 보상책을 마련하겠다"고 약속했습니다.



[김영섭/KT 대표 : 현재까지의 상황을 철저히 점검 또한 반성하고 국민 고객 여러분께 안심할 수 있도록 통신사로서의 의무와 역할을 다하겠다고 말씀드리겠습니다. 다시 한번 깊은 사과를 드리겠습니다.]



KT는 개인정보 유출 가능성이 있는 고객들에게 오늘 오후 안내 문자를 보냈다고 밝혔습니다.



피해 사실 여부를 조회할 수 있는 방법과 유심 교체 신청, 보호서비스 가입 링크가 함께 제공됐습니다.



이와 함께 불법 기지국 신호 수신 이력이 있는 모든 고객의 유심을 무료로 교체하기로 했습니다.



한편, KT로부터 이용자 개인정보 유출 신고를 받은 개인정보위원회는 구체적인 유출 경위와 피해 규모, 안전 조치 의무 준수 여부 등을 확인해, 법 위반 발견 시 관련 법령에 따라 처분할 예정이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 조무환)