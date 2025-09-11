'특검법 개정안' 민주 주도 통과…국힘 "장외투쟁 나설 것"

<앵커>



3대 특검법 개정과 관련한 여야 합의가 무산된 가운데, 민주당 주도로 3대 특검법 개정안이 국회 본회의를 통과했습니다. 국민의힘은 일방적인 합의 파기라고 반발하며 투표에 불참했고, 내일(12일) 장외 투쟁에 나설 계획입니다.



손기준 기자가 전해드립니다.



<기자>



방금 전 열린 국회 본회의에서 민주당 주도로 3대 특검법 개정안이 통과됐습니다.



민주당은 본회의에 전 의원총회에서 국회 법제사법위원회를 통과한 개정안 원안 대부분을 반영한 수정안을 제출하기로 했습니다.



[김현정/민주당 원내대변인 : 군 검찰에 대한 지휘권하고, 특검에서 국수본으로 넘어갔을 때 특검에서 수사지휘하는 문제하고 공개 의무 관련된 조항 3가지 있었잖아요? 그 3가지에 대해선 수정안을 지금 만들어서 제출할….]



여야는 어제 3대 특검의 수사 기간을 추가로 연장하지 않고 수사 인력 역시 필요한 인원에 한해 늘리기로 합의했는데, 합의는 하루 만에 파기됐습니다.



밤사이 민주당 내 일부 의원들과 당원들을 중심으로 반발이 이어진 게 영향을 미친 것으로 풀이됩니다.



국민의힘은 여야 합의안이 내부 반발로 휴짓조각이 됐다며 비판의 목소리를 높였습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 향후 모든 국회 일정 파행에 대해서는 집권 여당인 더불어민주당에서 책임져야 할 것입니다.]



그러면서 이재명 정부 정부조직 개편의 핵심 사안 중 하나인 금융감독위 설치를 위한 법안 처리에 협력하기로 했던 합의도 없던 일이 됐다고 경고했습니다.



국민의힘은 예상됐던 합법적 의사진행 방해, 필리버스터를 진행하는 대신, 특검법 개정안 투표에 불참했습니다.



내일부턴 장외투쟁에 나선다는 계획입니다.



(영상편집 : 황지영)