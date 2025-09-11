프로배구 삼성화재 송명근, 무릎인대 수술로 '시즌 아웃'

이미지 확대하기

남자 프로배구 삼성화재가 지난 2024-2025시즌이 끝나고 자유계약선수(FA) 시장에서 영입한 베테랑 아웃사이드 히터 송명근이 부상에 발목을 잡혀 2025-2026시즌을 통째로 뛸 수 없게 됐습니다.삼성화재에 따르면 송명근이 무릎인대 접합 수술을 받고 재활에 들어감에 따라 한국배구연맹(KOVO)을 통해 리베로 박유현과 함께 부상선수로 등록됐습니다.이에 따라 삼성화재는 송명근과 박유현의 시즌 대체 선수로 미들 블로커 박지윤과 리베로 나두환을 각각 등록했습니다.삼성화재 관계자는 "송명근 선수가 인대 접합 수술 후 재활 중"이라면서 "새 시즌 5, 6라운드에 들어올 수도 있지만, 완벽하게 회복할 수 있도록 시즌 대체 선수를 등록하게 됐다"고 설명했습니다.송명근은 지난 시즌 우리카드에서 뛴 뒤 삼성화재와 계약 기간 2년, 최대 총액 9억 원(연봉 4억 2천만 원, 옵션 3천만 원)에 계약했습니다.그는 2013년 1라운드 4순위로 러시앤캐시에 입단해 11년간 누적 공격 성공률 53％의 뛰어난 공격력을 자랑했습니다.2024-2025시즌에는 31경기에 출전해 200점을 뽑았고 공격 성공률 55%를 기록했습니다.(사진=삼성화재 제공, 연합뉴스)