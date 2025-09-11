정청래, '특검법 합의 당내 충돌'에 의총서 사과…"내 부덕의 소치, 덮고 가자"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 11일 국회에서 본회의를 앞두고 열린 비공개 의원총회에 입장해 먼저 입장해 앉아있던 김병기 원내대표와 인사하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표가 3대 특검법 개정안 수정안 합의를 둘러싼 당내 충돌과 관련해 오늘(11일) 오후 열린 민주당 의원총회에서 사과했습니다.김현정 민주당 원내대변인은 오늘 의총이 끝난 후 기자들과 만나 논의 과정이 매끄럽지 않은 데 대해 자신의 부덕의 소치라며 당원과 국민, 의원들에게 정 대표가 사과했다고 전했습니다.다만 정 대표는 국민의힘과 협상을 담당했던 김병기 원내대표에게 직접적으로 사과하지는 않은 걸로 전해졌습니다.이어 의총에서 정 대표는 "덮고 가자"고 말하기도 한 걸로 전해졌습니다.한편 의총 도중 민주당 의원들 사이에선 3대 특검법 원안 조항 가운데 군 검찰에 대한 지휘권과 특검에서 이후에도 국가수사본부(국수본) 수사를 지휘하는 문제, 특히 재판 공개 의무 관련 조항에 대해서 위헌 소지가 있다며 이 부분을 수정해야 한다는 의견이 여럿 나온 것으로 알려졌습니다.이를 반영한 특검법 개정안 수정안을 원내대표실, 정책위원회, 법제사법위원회 가운데 어디가 성안 할지를 두고 논의가 이어지던 가운데, 김 원내대표는 국민의힘과의 수정안 합의안이 결과적으로 수사기간 15일을 늘리는 건데 이 기간이 부족해 수사를 못하는 게 맞느냐, 이 때문에 (정부조직법까지의) 합의를 파기하는 게 맞느냐를 분명히 하자는 취지로 발언한 것으로도 전해졌습니다.앞서 민주당과 국민의힘은 어제 원내대표 회동을 통해 특검 파견 검사 증원 폭을 줄이고, 수사 기간을 추가로 연장하지 않는 방향으로 특검법 개정안을 수정하기로 합의했습니다.국민의힘은 대신 금융감독위 설치법 처리 과정에서 협조를 하기로 했습니다.이를 두고 민주당 내에서는 강경파를 중심으로 반발이 나왔고 민주당은 이후 사실상 합의를 파기했는데, 이 과정에서 원내 지도부에 대해서 책임론이 제기됐습니다.정청래 대표가 재협상을 지시하면서 이 논란은 더욱 불거졌는데, 김병기 원내대표 측은 당 지도부와도 협의가 사전에 있었다고 주장하며 김 원내대표가 정 대표에게 공개 사과를 요구하는 등 잡음도 일었습니다.(사진=연합뉴스)