여권 주도 최교진 교육부장관 후보자 인사청문보고서 채택

손기준 기자
작성 2025.09.11 15:40 조회수
여권 주도 최교진 교육부장관 후보자 인사청문보고서 채택
▲ 최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 2일 국회 교육위원회에서 열린 인사청문회에서 위원 질의에 답하고 있다.

민주당과 조국혁신당은 오늘(11일) 국회 교육위원회 전체회의에서 최교진 교육부장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 통과시켰습니다.

보고서 채택에 반대해 온 국민의힘은 회의에 불참했습니다.

국회 교육위원장인 민주당 김영호 의원은 회의에서 "우리나라의 교육과 미래를 책임지는 교육부장관 자리가 이미 장시간 공석"이라며 "장관의 장시간 공백은 이처럼 국가적으로 중대한 시기에 국민께 심각한 손실을 초래할 것"이라고 채택 이유를 밝혔습니다.

그러면서도 "청문회에서 지적한 (최 후보자의) 음주운전 전력은 매우 뼈아픈 지적사항"이라며 "SNS 관련 논란에 대해서도 후보자는 자신의 신중하지 못한 행동을 국민께 진심으로 사과했으며 향후 공직 생활에서 언사에 신중을 기할 것을 약속했다"고 전했습니다.

교육위는 지난 2일 최 후보자에 대한 인사청문회를 진행했는데, 그의 과거 발언과 경력 등을 두고 여야가 견해차를 보이며 인사청문 경과보고서 채택이 무산됐습니다.

이재명 대통령은 어제(10일) 국정 공백을 이유로 국회에 최 후보자에 대한 보고서 재송부를 요청한 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
