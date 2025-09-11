뉴스

이 대통령 "KT 소액결제 해킹, 은폐 의혹 밝혀 책임 물어야"

박예린 기자
작성 2025.09.11

▲ 이재명 대통령이 11일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(11일) 수석보좌관 회의를 주재하며 KT 소액결제 해킹 사건에 대해 "(사안의) 전모를 속히 확인하고, 추가 피해를 방지하는 데 적극 나서야 한다"고 말했습니다.

이 대통령은 "일부에서 사건 은폐·축소 의혹도 제기되는 데 이 또한 분명히 밝혀 책임을 명확하게 물어야 한다"고 강조했습니다.

이어 "소를 잃고도 외양간조차 고치지 않는 건 심각한 일"이라며 기업의 소극적인 보안 투자와 후속 조치에 대해 질타하기도 했습니다.

그러면서 "기업은 보안 투자를 불필요한 비용으로 생각하고 있지 않은지 돌아봐야 한다"며 근본적인 해결책을 주문했습니다.

이 대통령은 최근 초등학생을 대상으로 한 잇따른 납치·유괴 시도에 대해서도 대책 수립을 지시했습니다.

그러면서 참모들에게 "국민의 안전에 대해서는 과잉 대응하는 게 대응을 하지 않는 것보다 100배는 낫다"며 "말 아닌 실천으로 국민의 신뢰 회복에 나서야 한다"고 거듭 당부했습니다.

(사진=연합뉴스)
